Трое детей в селе под Красноярском в праздник сбежали от пьяных родителей

Трое несовершеннолетних детей, младшему из которых всего два года, сбежали из дома в селе под Красноярском, опасаясь возвращения нетрезвых родителей, отмечавших День защитника Отечества, узнал корреспондент Сиб.фм 24 февраля из сообщения ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в селе Григорьевка Ермаковского района. О пропаже детей в возрасте двух, восьми и 11 лет в дежурную часть сообщили их родители. Они рассказали, что находились в гостях всю ночь, а когда вернулись домой, то не обнаружили там никого.

Полицейские незамедлительно организовали розыскные мероприятия, были созданы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники ГИБДД, ППС, участковые, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Были проверены все возможные места нахождения детей, через два часа поисков их нашли в доме одной из жительниц села. Полицейским дети объяснили, что сбежали из дома, так как опасались возвращения нетрезвых родителей и конфликта с ними.

Домой детей отвозить не стали, они временно помещены в Центр социальной помощи семьи и детям в соседнем селе Ермаковском. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщается, что ранее семья на учёте органов внутренних дел не состояла. Теперь родители сбежавших детей могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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