Мужчина с психическими отклонениями спрыгнул с Октябрьского моста в Новосибирске

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска вытащили из ледяной воды мужчину, спрыгнувшего с Октябрьского моста, узнал корреспондент Сиб.фм 24 февраля из сообщения на странице МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

На видеоролике, также размещённом спасателями в сети, видно, что для спасения мужчины был применён аэроглиссер. Спасатели подобрали спрыгнувшего у ледяной кромки, за которую тот держался руками. Сколько времени он провёл в воде, не уточняется. По оценке медиков, которым был передан мужчина, у него наблюдается сильное переохлаждение организма.

Спасённый пояснил, что ему 33 года и он стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Что побудило его совершить прыжок с моста, пока не ясно.

Напомним, в январе в Томске неизвестный экстремал совершил прыжок с парашютом с высоты 17-этажного здания. В ролике, опубликованном на портале YouTube, видно, как мужчина сначала свесил с крыши парашют на несколько метров вниз, а затем прыгнул сам. Примерно на высоте 12-13 этажа парашют раскрывается и замедляет падение уже пролетевшего ниже человека.