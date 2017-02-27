Иркутские хоккеисты забили 9 автоголов и выиграли

Иркутская команда «Байкал-Энергия», выступающая в российском чемпионате по хоккею с мячом, стала участником уникального матча, в котором было забито 20 автоголов — и иркутяне, и их соперники из Архангельска делали всё, чтобы проиграть, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения издания «Спорт-Экспресс».

Игра «Байкал-Энергии» с архангельским «Водником» прошла в Архангельске 26 февраля. Первый тайм завершился без забитых мячей, но во втором тайме, начиная с 68-й минуты, команды вдруг стали забивать мячи в свои ворота. Голы залетали в среднем с разницей в минуту. Все 11 мячей «Водника» в свои ворота забил Олег Пивоваров, у иркутян забивали разные игроки. Как оказалось, причиной такого неспортивного поведения стало желание обеих команд за счёт поражения выйти в серии плей-офф на наиболее удобного соперника.

В итоге иркутянам не удалось забить себе больше автоголов, чем «Водник», матч завершился со счётом 9:11 в пользу гостей. «Байкал-Энергия» по итогам второго этапа чемпионата оказалась на втором месте турнирной таблицы, «Водник» — на шестом.

Главный тренер иркутян Евгений Ерахтин после матча заявил, что в игре в поддавки его команда не виновата.

«Что тут сказать, я думаю, абсурдность ситуации, которая сейчас была на поле — хуже, наверное, не придумаешь. Во-первых, не мы это начали, нам вообще это не надо было с точки зрения результатов, мы хотели провести определённую работу, отработать тактическую схему, но когда начался весь этот цирк, начали забивать в свои ворота, ну и мы тут тоже. Что касается „Водника“, при своих болельщиках так делать... Одну из лучших команд страны это не красит», — отметил Ерахтин.

Как сообщает агентство «Р-Спорт», контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России разберёт матч, и к командам могут быть применены санкции вплоть до снятия с турнира.

Напомним, 20 февраля стало известно, что главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка подал в отставку после того, как команда не смогла попасть в плей-офф. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Сибирь» заняла девятое место, уступив китайскому клубу «Куньлунь».