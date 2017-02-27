Колонию из 40 кошек военных обнаружили зоозащитники в подвале под Новосибирском

Новосибирские зоозащитники начали спасать 40 бездомных и больных кошек в Коченёве — раньше животных подкармливали местные жители. Кошки вдвое увеличили популяцию прошлой осенью и продолжают бесконтрольно размножаться, узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения приюта «Дари добро» в Новосибирске.

Два десятка бездомных кошек поселились в двух подвалах пятиэтажного дома в военном городке Коченёве. Волонтёры приюта для бездомных животных случайно обнаружили колонию животных 25 февраля, когда отвозили новым хозяевам щенка из приюта.

Зоозащитники увидели голодных, больных кошек, с лысыми пятнами, отмороженными лапами и ушами. Они решили накормить животных, разложили еду и насчитали около 40 кошек, которые выбежали из подвала. Многие кошки одичали и не стали выходить из укрытия, отметили очевидцы.

«Кошки бесконтрольно размножаются, сейчас там есть котята и подростки. Нам рассказали, что животных кормят две женщины. Мы забрали трёх кошек, в том числе самую больную, с залысинами. Забрать хотелось всех, но в приюте нет свободных клеток для карантина», — рассказала волонтёр приюта «Дари добро» Оксана Маслова.

Жильцы сообщили сотрудникам приюта, что прошлой осенью количество кошек выросло до 40, раньше их было в два раза меньше. Колония состоит из бывших домашних кошек — когда люди уезжали из квартир, то бросали животных. Семьи военных получали временное жильё на время службы мужчин в военной части, а затем уезжали.

Напомним, новосибирский приют «Бумеранг добра» добился продления аренды на муниципальной земле через суд с мэрией. Жители частного сектора пожаловались на лай от приюта с более чем 100 собаками. Эксперты подготовили заключение о громкости лая и доказали, что приют не нарушает норм шума в частном секторе.