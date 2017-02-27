 

Колонию из 40 кошек военных обнаружили зоозащитники в подвале под Новосибирском

 27 февраля, 13:35
были упомянуты
подходящие темы
Колонию из 40 кошек военных обнаружили зоозащитники в подвале под Новосибирском
Фото Оксаны Масловой с сайта www.vk.com/zoonovosibirsk

Новосибирские зоозащитники начали спасать 40 бездомных и больных кошек в Коченёве — раньше животных подкармливали местные жители. Кошки вдвое увеличили популяцию прошлой осенью и продолжают бесконтрольно размножаться, узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения приюта «Дари добро» в Новосибирске.

Два десятка бездомных кошек поселились в двух подвалах пятиэтажного дома в военном городке Коченёве. Волонтёры приюта для бездомных животных случайно обнаружили колонию животных 25 февраля, когда отвозили новым хозяевам щенка из приюта.

Зоозащитники увидели голодных, больных кошек, с лысыми пятнами, отмороженными лапами и ушами. Они решили накормить животных, разложили еду и насчитали около 40 кошек, которые выбежали из подвала. Многие кошки одичали и не стали выходить из укрытия, отметили очевидцы.

«Кошки бесконтрольно размножаются, сейчас там есть котята и подростки. Нам рассказали, что животных кормят две женщины. Мы забрали трёх кошек, в том числе самую больную, с залысинами. Забрать хотелось всех, но в приюте нет свободных клеток для карантина», — рассказала волонтёр приюта «Дари добро» Оксана Маслова.

Жильцы сообщили сотрудникам приюта, что прошлой осенью количество кошек выросло до 40, раньше их было в два раза меньше. Колония состоит из бывших домашних кошек — когда люди уезжали из квартир, то бросали животных. Семьи военных получали временное жильё на время службы мужчин в военной части, а затем уезжали.

Напомним, новосибирский приют «Бумеранг добра» добился продления аренды на муниципальной земле через суд с мэрией. Жители частного сектора пожаловались на лай от приюта с более чем 100 собаками. Эксперты подготовили заключение о громкости лая и доказали, что приют не нарушает норм шума в частном секторе.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 19 января, 12:57 • интервью

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

Как открыть уникальную кофейню, кошачье кафе или «бургерную на раёне»? С какими трудностями сталкиваешься? Корреспондент Сиб.фм поговорила с молодыми людьми, рискнувшими в прошлом году начать свой бизнес.
 8.12.2016, 12:27 • статья

Заповедное братство

В конце ноября на Алтае прошёл Форум особо охраняемых природных территорий, на котором обсуждали как сохранить природу Алтая. Корреспондент Сиб.фм узнала, что для этого предстоит сделать.
 15.09.2016, 14:14 • репортаж

Cпасибо, что не мусорите

10 сентября прошла ключевая акция Всероссийского волонтёрского экомарафона En+ Group «360 минут». На уборку берегов Байкала и облагораживание территорий заповедников «Хакасский», «Столбы» и Байкальского биосферного заповедника вышли 12 000 добровольцев.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    