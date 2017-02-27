 

Новосибирские учёные вывели космических мух для колонизации планет

 27 февраля, 15:00
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Новосибирские учёные вывели космических мух для колонизации планет
Иллюстрации Ольги Посух с сайта www.sbras.info

Биологи СО РАН из Новосибирска нашли изменения экзоскелета у мух-дрозофил в невесомости и откат генных изменений при приземлении. Учёные предположили, что люди способны восстановиться за 12 часов после космических полётов на 100 лет, узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Сибирские генетики доказали устойчивость мух к космическим полётам в невесомости. Эксперимент Института медико-биологических проблем РАН и «Роскосмоса» проводился с 2014 года.

Колонию этих насекомых впервые отправили на околоземную орбиту в космическом спутнике Фотон-М-4. За два месяца сменилось три поколения мух-дрозофил, затем их спустили на землю. Часть приземлившихся мух сразу же заморозили жидким азотом, других оставили развиваться в условиях земного притяжения. Ещё одна контрольная группа дрозофил выращивалась в тех же условиях на земле, но уже в привычных условиях гравитации. В спутнике также летели четыре геккона, но они погибли.

Исследователи Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН провели сравнительный анализ генов мух. Специалисты отметили, что за несколько поколений не удалось создать «космических мутантов», но организмы заложили более прочную хитиновую оболочку мух на генном уровне. Притом «космические мухи» обладали слабым иммунитетом, а самцы дрозофил быстрее старели. Ранее было доказано, что полёты в невесомости меняют кости и двигательный аппарат космонавтов, то же самое обнаружили у привычных насекомых.

«Меня удивило больше всего, что все изменения на генном уровне пришли к норме в течение уже 12 часов после приземления. Физиологическая нагрузка возросла за счёт земного притяжения и гены мух активизировались. То есть устойчивость организма к полётам очень высокая», — рассказал заведующий лабораторией геномики ИМКБ СО РАН Степан Белякин.

Учёные предположили, что во время длительных космических полётов к альфе Центавра, ближайшей звезде, похожей на Солнце, и межгалактических полётов организмы людей не пострадают в невесомости. Звёздные путешественники смогут быстро приспособиться к гравитации планет даже после полёта длительностью более 100 лет.

Напомним, что искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие» в январе 2016 года. Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер от Тунгусского метеорита. Оказалось, что самая глубокая точка озёрных отложений имеет возраст около 280 лет.

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