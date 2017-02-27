Новосибирский «Шашлыкофф» принёс извинения группе незрячих за отказ в обслуживании

Сотрудники новосибирского гриль-бара «Шашлыкофф» принесли извинения группе незрячих с собакой-поводырём за то, что отказали им в обслуживании, рассказала корреспонденту Сиб.фм управляющая кафе Мария Завьялова 27 февраля.

Напомним, 22 февраля в редакцию Сиб.фм обратилась незрячая жительница Новосибирска Татьяна Архипова. Она рассказала, что не может найти в центре города кафе, куда человек с нарушением зрения может прийти со своим псом-поводырём и большой группой незрячих гостей.

В первую очередь Архипова позвонила в три кафе сети «Шашлыкофф». Везде отвечали, что с собакой вход запрещён. После публикации на Сиб.фм управляющая одного из заведений сети Мария Завьялова прокомментировала корреспонденту Сиб.фм сложившуюся ситуацию.

«Мы в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, — сказала она. — Уточнили информацию у специалистов, кто нас консультирует по этим вопросам.

И действительно, мы должны были пустить этих людей с собакой-поводырём. Приносим свои извинения.

Ждём гостей с нарушением зрения в любом заведении нашей сети».

С 23 по 24 февраля в комплексном центре социальной защиты населения Новосибирска проходил турнир по настольному теннису среди незрячих. Архипова как организатор искала место, где можно покормить десять участников. По словам женщины, она обзванивала заведения в районе площади Ленина, которые находятся в пешей доступности от места соревнований, в доме № 24 на улице Коммунистической. После отказа в «Шашлыкофф» Татьяна Архипова нашла другое кафе, где можно покормить участников турнира.

«Мы сходили в кафе-столовую „Тюлень и тыква“ на Фрунзе, 4 — по телефону они сразу разрешили прийти с собакой, — пояснила Архипова. — У них обычно заказы делают возле стойки. Но мы договорились, что когда будут приходить люди с нарушением зрения, официанты сами будут подходить к посетителям, чтобы принять заказ. Кстати, один из незрячих участников нашего турнира всё же пошёл в „Шашлыкофф“, что в доме № 1 на Вокзальной магистрали. Сначала вошли его друзья, которые видят, и предупредили официантов о появлении своего товарища, у которого нарушено зрение. В кафе сказали, что если он с собакой, пусть проходит, но захватит паспорт. А у него собаки-то и нет».

Стоит отметить, что согласно статье 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов в РФ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, людям с ограниченными возможностями (включая тех, кто использует кресла-коляски и собак-проводников) полагается беспрепятственный доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры. К ним относятся общественные, жилые и производственные здания, места отдыха, заведения общепита, культурно-зрелищные и спортивные сооружения.

Напомним, что в январе 2017 года красноярская краевая специальная библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению, презентовала поваренную книгу для слепых и слабовидящих.