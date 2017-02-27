 

Новосибирский «Шашлыкофф» принёс извинения группе незрячих за отказ в обслуживании

 27 февраля, 17:27
подходящие темы
Новосибирский «Шашлыкофф» принёс извинения группе незрячих за отказ в обслуживании
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Сотрудники новосибирского гриль-бара «Шашлыкофф» принесли извинения группе незрячих с собакой-поводырём за то, что отказали им в обслуживании, рассказала корреспонденту Сиб.фм управляющая кафе Мария Завьялова 27 февраля.

Напомним, 22 февраля в редакцию Сиб.фм обратилась незрячая жительница Новосибирска Татьяна Архипова. Она рассказала, что не может найти в центре города кафе, куда человек с нарушением зрения может прийти со своим псом-поводырём и большой группой незрячих гостей.

В первую очередь Архипова позвонила в три кафе сети «Шашлыкофф». Везде отвечали, что с собакой вход запрещён. После публикации на Сиб.фм управляющая одного из заведений сети Мария Завьялова прокомментировала корреспонденту Сиб.фм сложившуюся ситуацию.

«Мы в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, — сказала она. — Уточнили информацию у специалистов, кто нас консультирует по этим вопросам.

И действительно, мы должны были пустить этих людей с собакой-поводырём. Приносим свои извинения.

Ждём гостей с нарушением зрения в любом заведении нашей сети».

С 23 по 24 февраля в комплексном центре социальной защиты населения Новосибирска проходил турнир по настольному теннису среди незрячих. Архипова как организатор искала место, где можно покормить десять участников. По словам женщины, она обзванивала заведения в районе площади Ленина, которые находятся в пешей доступности от места соревнований, в доме № 24 на улице Коммунистической. После отказа в «Шашлыкофф» Татьяна Архипова нашла другое кафе, где можно покормить участников турнира.

«Мы сходили в кафе-столовую „Тюлень и тыква“ на Фрунзе, 4 — по телефону они сразу разрешили прийти с собакой, — пояснила Архипова. — У них обычно заказы делают возле стойки. Но мы договорились, что когда будут приходить люди с нарушением зрения, официанты сами будут подходить к посетителям, чтобы принять заказ. Кстати, один из незрячих участников нашего турнира всё же пошёл в „Шашлыкофф“, что в доме № 1 на Вокзальной магистрали. Сначала вошли его друзья, которые видят, и предупредили официантов о появлении своего товарища, у которого нарушено зрение. В кафе сказали, что если он с собакой, пусть проходит, но захватит паспорт. А у него собаки-то и нет».

Стоит отметить, что согласно статье 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов в РФ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, людям с ограниченными возможностями (включая тех, кто использует кресла-коляски и собак-проводников) полагается беспрепятственный доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры. К ним относятся общественные, жилые и производственные здания, места отдыха, заведения общепита, культурно-зрелищные и спортивные сооружения.

Напомним, что в январе 2017 года красноярская краевая специальная библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению, презентовала поваренную книгу для слепых и слабовидящих.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
 10 февраля, 13:47 • репортаж

Чукотка: охота на китов

Как охотятся на серых и голубых китов чукотские охотники. Репортаж фотографа Андрея Шапрана с Северо-Восточного побережья полуострова. Зрелище не для слабонервных.
 9 февраля, 08:50 • репортаж

«Холим и Лелеем»: всё, что надо для детей

Чтобы понять, можно ли купить в одном месте всё необходимое ребёнку Сиб.фм пригласил в магазин «Холим и Лелеем» по адресу Державина, 1 молодую маму Алёну.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    