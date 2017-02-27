Офисный комплекс в форме льдины в центре Новосибирска продадут за 700 млн рублей

Владельцы новосибирского офисного комплекса «Айсберг», изломанный остеклённый фасад которого выстроен в виде огромной льдины, выставили его на продажу, сообщил Сиб.фм 27 февраля Данил Прудников — директор компании MDBroker, которая занимается продажей комплекса.

«Айсберг» расположен в центре Новосибирска на пересечении Красного проспекта и улицы Горького, он вплотную примыкает к торговому центру «Бутон». Выставленный на продажу комплекс представляет собой два здания в пять и десять этажей, соединённых между собой наземным остеклённым переходом.

И оба здания, и тёплая парковка на 90 машин продаются тремя раздельными лотами. Парковка, занимающая три уровня, оценена в 85,8 млн рублей (30 тысяч рублей за квадратный метр). Расположенное внутри квартала пятиэтажное здание площадью 3,3 тысячи квадратных метров продаётся за 300,5 млн рублей (по 90 тысяч рублей за квадратный метр).

Десятиэтажное здание, фасад которого выходит на Красный проспект, продаётся третьим лотом: 3,17 тысячи квадратных метров оценены в 323,65 млн рублей (110 тысяч за квадратный метр). При этом цокольный и первые два этажа этого здания не продаются, так как уже заняты арендаторами, в отличие от других площадей. Таким образом, общая стоимость трёх лотов составляет около 710 млн рублей.

Напомним, в феврале новосибирские аналитики рынка недвижимости назвали район с самыми доступными по цене квартирами — им оказался микрорайон «Новомарусино», где за студии площадью 23 м² владельцы просили в среднем 1,1 млн рублей.