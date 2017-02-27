 

Оппозиционер Дадин удивился отсутствию пыток в алтайской колонии

 27 февраля, 14:26
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Оппозиционер Дадин удивился отсутствию пыток в алтайской колонии
Ильдар Дадин, фото с сайта wikimedia.org

Оппозиционер Ильдар Дадин, освобождённый по постановлению Верховного суда из алтайской колонии № 5, рассказал журналистам, что в Сибири ему не пришлось столкнуться с издевательствами или пытками со стороны сотрудников ФСИН, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из интервью гражданского активиста для РБК.

Ильдар Дадин является первым гражданином России, осуждённым по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов»). Начиная с 2011 года он десятки раз задерживался полицией за участие в пикетах и митингах против политических преследований и фальсификаций на выборах. В декабре 2015 года после очередного митинга Дадин был задержан и осуждён на три года колонии, впоследствии срок был снижен до 2,5 лет. После этого международная организация Amnesty International признала его узником совести.

Отбывая срок в исправительных учреждениях Карелии, Дадин сообщал правозащитникам и СМИ об избиениях и унижениях со стороны сотрудников ФСИН. В декабре 2016 года оппозиционера этапировали в город Рубцовск Алтайского края. В феврале 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что вынесенные судебные акты в отношении активиста должны быть пересмотрены, после чего Верховный суд отменил Дадину приговор. 26 февраля активист вышел на свободу. В беседе с журналистами он признал, что в алтайской колонии не сталкивался с насилием со стороны охраны.

«Мне говорили многие осуждённые, что у нас практически во всех колониях избивают и пытают, но в ИК-5 на Алтае я увидел, что это не так. Некоторые осуждённые позволяли себе такое поведение, за которое в ИК-7 в Карелии их бы уже убили или избили как минимум. А здесь отношение со стороны сотрудников человеческое, и они ведут себя корректно, хотя со стороны осуждённых поведение бывает не очень адекватное. Я увидел, что есть колонии, где не издеваются над людьми, где должностные лица ведут себя как надо — с выдержкой, соблюдая закон», — поделился впечатлениями Дадин.

Однако он упомянул и о случае, когда в Новоалтайске, по его информации, был убит заключённый, а его мать узнала о гибели сына, только приехав на свидание. Говоря об отношении к себе алтайских сотрудников ФСИН, Дадин отметил, что те практически не делали различий между известным на всю страну заключённым и обычным контингентом ИК.

«Чувствовалось, что ко мне более вежливо, чем к другим, обращаются. Но что мне понравилось: как только я нарушил, по мнению администрации, правила внутреннего распорядка, меня тут же определили в штрафной изолятор на пять суток. И другого человека, который якобы совершил такое же нарушение, тоже отправили на пять суток. Я за то, чтобы закон работал одинаково для всех, и здесь не было такого, чтобы меня наказывали более строго или менее строго, чем других. Это похвально, на мой взгляд», — резюмировал оппозиционер.

Он также рассказал журналистам, что пока не планирует уезжать из страны и намерен заняться защитой заключённых от пыток.

Напомним, в мае 2016 года под административное преследование за организацию несогласованного митинга попал идеолог новосибирской Монстрации Артём Лоскутов. Первый суд признал его виновным в нарушении закона и постановил оштрафовать на 20 тысяч рублей. Повторный суд прекратил производство в связи с отсутствием состава правонарушения.

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