Сценарист фильма «Гуд бай, Берлин!» откроет фестиваль немецкого кино в Новосибирске

Сценарист Ларс Хубрих на открытии новосибирского фестиваля немецкого кино в «Победе» представит экранизацию романа Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин!», узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм в пресс-службе Гёте-Института в Новосибирске.

С 28 февраля по 5 марта в кинотеатре «Победа» пройдёт девятый фестиваль немецкого кино, организованный Гёте-Институтом в Новосибирске. Кроме кинопоказов, в программе запланированы литературные чтения, встречи с гостями, конкурс кинорецензий и так далее.

Для фестиваля выбраны знаковые фильмы Германии 2015 и 2016 годов, которые были отмечены не только немецким киносообществом, но и с успехом представлены на крупных фестивалях по всему миру. Большинство из них не выйдут в российский прокат, а значит, будут показаны только в рамках фестиваля.

Почётным гостем фестиваля станет сценарист Ларс Хубрих. На открытии он представит экранизацию романа Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин!» режиссёра Фатиха Акина, а 1 марта проведёт мастер-класс для сценаристов.

По мнению Ларса Хубриха, параллель между фильмами фестиваля «Гуд бай, Берлин!» и «Северное море — мёртвое море» очевидна:

«Двое подростков отправляются в путешествие, не подозревая, чем оно кончится. Они узнают, что мир может быть огромным и волнующим, и благодаря новым переживаниям развиваются как личности. Зрителям девятого фестиваля немецкого кино обязательно советую посмотреть обе картины. Во-первых, потому что оба фильма объединяет один актёр: зрителю будет интересно увидеть Уве Бома-подростка и Уве Бома в зрелом возрасте. Во-вторых, любопытно сравнить, отличаются ли ребята того времени, из 70-х, от сегодняшних», — отметил сценарист.

Сценарий Ларса Хубриха к этому фильму номинирован на приз немецких кинокритиков как лучший сценарий 2016 года.

«Я очень доволен результатами работы нашей команды. Нам хорошо удалось передать атмосферу книги без дословного пересказа текста, получился самодостаточный фильм, который будет понятен и тем, кто не читал роман Вольфганга Херрндорфа», — считает Ларс Хубрих.

Напомним, что в рамках восьмого фестиваля немецкого кино в Новосибирске в 2016 году режиссёр Кристиан фон Боррис провёл двухдневный мастер-класс «Какой может быть документалистика сегодня?»