 

Сценарист фильма «Гуд бай, Берлин!» откроет фестиваль немецкого кино в Новосибирске

 27 февраля, 14:49
были упомянуты
подходящие темы
Сценарист фильма «Гуд бай, Берлин!» откроет фестиваль немецкого кино в Новосибирске
Ларс Хубрих. Фото из личного архива

Сценарист Ларс Хубрих на открытии новосибирского фестиваля немецкого кино в «Победе» представит экранизацию романа Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин!», узнал 27 февраля корреспондент Сиб.фм в пресс-службе Гёте-Института в Новосибирске.

С 28 февраля по 5 марта в кинотеатре «Победа» пройдёт девятый фестиваль немецкого кино, организованный Гёте-Институтом в Новосибирске. Кроме кинопоказов, в программе запланированы литературные чтения, встречи с гостями, конкурс кинорецензий и так далее.

Для фестиваля выбраны знаковые фильмы Германии 2015 и 2016 годов, которые были отмечены не только немецким киносообществом, но и с успехом представлены на крупных фестивалях по всему миру. Большинство из них не выйдут в российский прокат, а значит, будут показаны только в рамках фестиваля.

Почётным гостем фестиваля станет сценарист Ларс Хубрих. На открытии он представит экранизацию романа Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин!» режиссёра Фатиха Акина, а 1 марта проведёт мастер-класс для сценаристов.

По мнению Ларса Хубриха, параллель между фильмами фестиваля «Гуд бай, Берлин!» и «Северное море — мёртвое море» очевидна:

«Двое подростков отправляются в путешествие, не подозревая, чем оно кончится. Они узнают, что мир может быть огромным и волнующим, и благодаря новым переживаниям развиваются как личности. Зрителям девятого фестиваля немецкого кино обязательно советую посмотреть обе картины. Во-первых, потому что оба фильма объединяет один актёр: зрителю будет интересно увидеть Уве Бома-подростка и Уве Бома в зрелом возрасте. Во-вторых, любопытно сравнить, отличаются ли ребята того времени, из 70-х, от сегодняшних», — отметил сценарист.

Сценарий Ларса Хубриха к этому фильму номинирован на приз немецких кинокритиков как лучший сценарий 2016 года.

«Я очень доволен результатами работы нашей команды. Нам хорошо удалось передать атмосферу книги без дословного пересказа текста, получился самодостаточный фильм, который будет понятен и тем, кто не читал роман Вольфганга Херрндорфа», — считает Ларс Хубрих.

Напомним, что в рамках восьмого фестиваля немецкого кино в Новосибирске в 2016 году режиссёр Кристиан фон Боррис провёл двухдневный мастер-класс «Какой может быть документалистика сегодня?»

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме

Два кинобестселлера: фантастика vs эротика

 27 февраля, 16:32 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
«На пятьдесят оттенков темнее» против «Притяжения»: кинообозраватель Сиб.фм о недавно вышедших на экраны кассовых фильмах.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
 13 февраля, 14:11 • интервью

«Мураками»: середина горы и внутренние вершины

«На концерты группы „Мураками“ люди порой приходят даже не музыку слушать, они получают заряд. Заряд на дальнейшую жизнь, приключения, веру». Корреспондент Сиб.фм поговорил с солисткой и автором текстов группы «Мураками» Дилярой Вагаповой о музыке, Казани и Диме Билане.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    