 

Сотрудники Россельхознадзора сожгли на Алтае 20 тонн грецких орехов из США

 27 февраля, 13:28
подходящие темы
Сотрудники Россельхознадзора сожгли на Алтае 20 тонн грецких орехов из США
Фото пресс-службы Россельхознадзора

Инспекторы Россельхознадзора уничтожили в Алтайском крае партию неочищенных грецких орехов, произведённых в американском штате Калифорния и ввезённых в Россию через границу с Казахстаном, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения ведомства.

Информация о сомнительном грузе поступила в Россельхознадзор от оперативников ФСБ. Вместе с мобильной группой таможенников специалисты надзорного ведомства остановили фуру с орехами на фитосанитарном контрольном посту. В машине находилось более 800 мешков орехов общим весом 20,18 тонны.

При досмотре груза было установлено, что на упаковочных мешках содержится информация о стране происхождения продукции — США, штат Калифорния. При этом фитосанитарный сертификат, выданный в Казахстане, содержал другие сведения об изготовителе. После выяснения всех обстоятельств ввезённая продукция была изъята и сожжена на полигоне твёрдых бытовых отходов в соответствии с санкционными постановлениями российского правительства.

На фото, опубликованном пресс-службой алтайского управления Россельхознадзора, видно, что орехи сжигали прямо в полиэтиленовых мешках, обложив их резиновыми автопокрышками.

Напомним, в середине февраля новосибирские таможенники обнаружили на одном из городских складов девять тонн санкционных яблок, груш, томатов и гранатов из Польши и Турции. Вся незаконная продукция стоимостью более 1,7 млн рублей была раздавлена бульдозером.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 23 января, 13:57 • тест

Тест: Агент ЦРУ или сибирский валенок?

ЦРУ открыло архивы. Сиб.фм порылся в 7 млн рассекреченных документах, нашел самые интересные донесения о Сибири и составил тест. Проверьте, сможете ли вы отличить «дезу» от настоящих оперативок, которые иногда дадут фору любому фейку!

Приключения иностранцев в Сибири

 23.12.2016, 13:31 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Колонка Юрия Юдина об иностранцах в Сибири и их баснословных писаниях: от Марко Поло до Сильвена Тессона.
 23.12.2016, 07:07 • интервью

Израильский коктейль культур

Корреспондент Сиб.фм поговорила с Первым секретарём посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ирис Цвайг об израильском кино и израильской кухне (с рецептами).
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    