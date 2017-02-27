Сотрудники Россельхознадзора сожгли на Алтае 20 тонн грецких орехов из США

Инспекторы Россельхознадзора уничтожили в Алтайском крае партию неочищенных грецких орехов, произведённых в американском штате Калифорния и ввезённых в Россию через границу с Казахстаном, узнал корреспондент Сиб.фм 27 февраля из сообщения ведомства.

Информация о сомнительном грузе поступила в Россельхознадзор от оперативников ФСБ. Вместе с мобильной группой таможенников специалисты надзорного ведомства остановили фуру с орехами на фитосанитарном контрольном посту. В машине находилось более 800 мешков орехов общим весом 20,18 тонны.

При досмотре груза было установлено, что на упаковочных мешках содержится информация о стране происхождения продукции — США, штат Калифорния. При этом фитосанитарный сертификат, выданный в Казахстане, содержал другие сведения об изготовителе. После выяснения всех обстоятельств ввезённая продукция была изъята и сожжена на полигоне твёрдых бытовых отходов в соответствии с санкционными постановлениями российского правительства.

На фото, опубликованном пресс-службой алтайского управления Россельхознадзора, видно, что орехи сжигали прямо в полиэтиленовых мешках, обложив их резиновыми автопокрышками.

Напомним, в середине февраля новосибирские таможенники обнаружили на одном из городских складов девять тонн санкционных яблок, груш, томатов и гранатов из Польши и Турции. Вся незаконная продукция стоимостью более 1,7 млн рублей была раздавлена бульдозером.