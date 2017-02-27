 

ТТК сделал видеоролик про воспитание медвежонка Ростика в Новосибирском зоопарке

 27 февраля, 13:53
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ТТК сделал видеоролик про воспитание медвежонка Ростика в Новосибирском зоопарке
Фото пресс-службы Новосибирского зоопарка

К Международному дню полярного медведя компания ТТК подготовила видеоролик про один день из жизни белой медведицы Герды и её детёныша Ростика в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТТК 27 февраля.

Семь часов записи вошли в трёхминутное видео. Онлайн-трансляцию в вольере с полярными медведями запустили в 2010 году. По данным ТТК, с начала 2017 года было зафиксировано более 140 тысяч просмотров записей с камер, установленных в вольере белых медведей. В настоящее время Герда живёт вместе с годовалым Ростиком, а Кая переселили в другой вольер, чтобы он не мог причинить вреда медвежонку.

«Ростик начал проявлять характер. Он большой озорник, — рассказала корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Новоосибирского зоопарка Евгения Пирожкова. — Дело в том, что Ростик сейчас находится в подростковом возрасте, когда ему нужен кто-нибудь его возраста для совместных игр. Поэтому медвежонок задирает маму, а она пытается его воспитывать. Между ними завязывается борьба».

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отметил, что таяние полярных льдов, разработка нефтяных месторождений и загрязнение окружающей среды приводит к сокращению численности полярных медведей. Они занесены в Международную и Российскую Красную книгу. Новосибирский зоопарк на протяжении пяти лет проводит акцию День белого медведя.

«Очень хорошо, что камеры ТТК дают возможность жителям не только Новосибирска, но и других городов и стран следить за жизнью белых медведей Кая, Герды и малыша Ростика, а также других животных нашего зоопарка, — подчеркнул Андрей Шило. — Это привлекает внимание людей не только к конкретным животным, но и к проблеме сохранения их в природе».

«В связи с тем, что в понедельник посетителей в зоопарк придёт мало, мы 26 февраля на Масленице провели приём подарков для белых медведей. Поклонники презентовали три канистры, с которыми медведи любят играть. А два детских сада собрали для них лакомства — яблоки и рыбу. Так что сегодня у медведей праздничный стол», — добавила Евгения Пирожкова.

Всего в Новосибирском зоопарке установлено шесть камер ТТК: в вольере с белыми медведями, бенгальскими тиграми, орангутаном, кенгуру и дальневосточными колобусами. Но больше всего поклонников, судя по просмотрам записей, у медвежонка Ростика.

Напомним, что в феврале 2017 года, накануне Международного дня полярного медведя, зоологи попросили посетителей подарить животным пластиковые канистры и дорожные конусы. Специалисты объяснили пристрастие зверей к этим «игрушкам» желанием разнообразия.

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