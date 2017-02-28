 

Иркутский омбудсмен призвала закрывать суицидальные группы в соцсетях без суда

 28 февраля, 16:55
подходящие темы
Иркутский омбудсмен призвала закрывать суицидальные группы в соцсетях без суда
Фото с сайта pexels.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова после гибели двух школьниц, выпрыгнувших с 12-го этажа, призвала закрывать опасные группы в социальных сетях, не дожидаясь решения суда, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения на сайте иркутского омбудсмена.

По мнению Семёновой, в ближайшее время необходимо внести в Уголовный кодекс изменения и предусмотреть жёсткие меры ответственности за вовлечение детей и подростков в суицидальные игры.

«Законодательство также должно позволять блокировать суицидальные группы максимально быстро, без решения суда, только тогда ситуацию можно будет держать под контролем. Пока существует свободное размещение подобных материалов, мы либо боремся с последствиями, либо пытаемся прыгнуть в последний вагон поезда», — уверена омбудсмен.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребёнка, в 2016 году в Иркутской области зафиксировано свыше 100 суицидальных попыток, из них 25 считаются завершёнными. Более 10 новых случаев произошло уже в 2017 году. Причину самоубийства подростка иногда удаётся установить после посещения его страницы в социальных сетях. Так, по предварительной информации, погибшие 26 февраля в городе Усть-Илимске школьницы были участниками одной из суицидальных групп, которые в последнее время получили широкое распространение в социальных сетях.

«Специалисты говорят, что суицид — это крик о помощи, который никто не услышал. Вовремя расслышать эти крики — наша с вами задача. Прежде всего это касается родителей. Заходите на страницы своих детей в социальных сетях, обращайте внимание на сообщества, в которых состоят подростки, смотрите сохранённые ими фотографии. Вовремя полученная информация позволит избежать трагедии», — советует Светлана Семёнова.

Напомним, что две девятиклассницы погибли, упав с высоты 12-го этажа в городе Усть-Илимске Иркутской области. Трагедия произошла 26 февраля около 19:00 по местному времени. По информации агентства «Твой Иркутск», аккаунты девушек в социальных сетях свидетельствуют о том, что обе принимали участие в игре «Синий кит» в соцсети «ВКонтакте».

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 9 февраля, 08:50 • репортаж

«Холим и Лелеем»: всё, что надо для детей

Чтобы понять, можно ли купить в одном месте всё необходимое ребёнку Сиб.фм пригласил в магазин «Холим и Лелеем» по адресу Державина, 1 молодую маму Алёну.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 3 февраля, 11:28 • статья

Главное — манёвры: как выселить из аварийного жилья

Как и какими методами новосибирские чиновники борются с молодой мамой двоих детей, отстаивающей свои жилищные права.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    