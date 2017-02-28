Иркутский омбудсмен призвала закрывать суицидальные группы в соцсетях без суда

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова после гибели двух школьниц, выпрыгнувших с 12-го этажа, призвала закрывать опасные группы в социальных сетях, не дожидаясь решения суда, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения на сайте иркутского омбудсмена.

По мнению Семёновой, в ближайшее время необходимо внести в Уголовный кодекс изменения и предусмотреть жёсткие меры ответственности за вовлечение детей и подростков в суицидальные игры.

«Законодательство также должно позволять блокировать суицидальные группы максимально быстро, без решения суда, только тогда ситуацию можно будет держать под контролем. Пока существует свободное размещение подобных материалов, мы либо боремся с последствиями, либо пытаемся прыгнуть в последний вагон поезда», — уверена омбудсмен.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребёнка, в 2016 году в Иркутской области зафиксировано свыше 100 суицидальных попыток, из них 25 считаются завершёнными. Более 10 новых случаев произошло уже в 2017 году. Причину самоубийства подростка иногда удаётся установить после посещения его страницы в социальных сетях. Так, по предварительной информации, погибшие 26 февраля в городе Усть-Илимске школьницы были участниками одной из суицидальных групп, которые в последнее время получили широкое распространение в социальных сетях.

«Специалисты говорят, что суицид — это крик о помощи, который никто не услышал. Вовремя расслышать эти крики — наша с вами задача. Прежде всего это касается родителей. Заходите на страницы своих детей в социальных сетях, обращайте внимание на сообщества, в которых состоят подростки, смотрите сохранённые ими фотографии. Вовремя полученная информация позволит избежать трагедии», — советует Светлана Семёнова.

Напомним, что две девятиклассницы погибли, упав с высоты 12-го этажа в городе Усть-Илимске Иркутской области. Трагедия произошла 26 февраля около 19:00 по местному времени. По информации агентства «Твой Иркутск», аккаунты девушек в социальных сетях свидетельствуют о том, что обе принимали участие в игре «Синий кит» в соцсети «ВКонтакте».