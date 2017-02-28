 

Красноярский студент принёс единственную бронзу российской команде по скелетону

 28 февраля, 12:30
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Красноярский студент принёс единственную бронзу российской команде по скелетону
Фото www.kraysport.ru

Скелетонист из Красноярска Никита Трегубов получил третье место по итогам гонки в Германии. Сборной России было тяжело соревноваться с немецкими бобслеистами, узнал 28 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Сибирского федерального университета.

Студент СФУ завоевал единственную медаль на Чемпионате мира по бобслею и скелетону в Германии. Российская сборная выступала в немецком Кёнигзее с 13 по 26 февраля.

Первое место в мужских заездах по скелетону занял латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, вторым стал немец Аксель Юнгк. Российские скелетонисты Никита Трегубов и Алесандр Третьяков заняли третье и четвёртое места. Глава Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что только бронзу Трегубова можно засчитать в актив, а соревнования в Германии были сложными.

«Я не безошибочно выступал в последних заездах, но всё равно рад, что завоевал первую в своей карьере медаль взрослого чемпионата мира. Я поступательно шёл вверх на чемпионатах мира и сейчас стал третьим, но некоторое разочарование всё равно присутствует», — рассказал студент СФУ Никита Трегубов.

Ранее федерация IBSF (International Bobsleigh & Skeleton Federation) отменила проведение ЧМ-2017 в Сочи за две недели до соревнований. Тогда Сборные Латвии и Южной Кореи объявили бойкот соревнованиям в России, передавал ТАСС.

Напомним, омская спортсменка стала лучшим стрелком России из пистолета. Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин на чемпионате России в Ижевске. Она набрала 389 очков из 400 возможных в своей квалификации.

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