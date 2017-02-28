Пятилетний мальчик получит 10 тысяч рублей за паводок в Омской области

Омская прокуратура помогла пятилетнему ребёнку, пострадавшему от прошлогоднего паводка, восстановить его право на материальную помощь размером 10 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Прокуратуры Омской области 28 февраля.

Прокуратура Седельниковского района Омской области выявила нарушения закона районной администрацией в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В результате проверки выяснилось, что пятилетний ребёнок из деревни Денисовка Седельниковского района не был включён в список пострадавших от паводка граждан, которые нуждаются в оказании единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда Правительства РФ.

Весной 2016 года из-за обильного таяния снегов в Седельниковском районе случился паводок. В зону подтопления вошли три населённых пункта, в том числе деревня Денисовка, к которой было нарушено транспортное сообщение.

Родители мальчика подавали заявление на включение ребёнка в список пострадавших. Но сотрудники районной администрации этого не сделали, обосновав отсутствием регистрации постоянного места жительства вместе с родителями. Ребёнок постоянно живёт с матерью, которая в этот список включена.

Прокурор Седельниковского района Омской области направил в суд исковое заявление о признании за мальчиком права на получение единовременной материальной помощи и возложении обязанности на районную администрацию включить его в список пострадавших.

Напомним, что 1 февраля 2017 года синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска. Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае — грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки.