Новосибирский ДЦ «Новая высота» сделал ставку на досуг офисных работников

Деловой центр «Новая высота» в Новосибирске намерен развивать на своих площадях спортивно-развлекательный досуг наряду с форматом офисного центра — арендаторы всё чаще выбирают те административно-деловые комплексы, где имеется развитая инфраструктура, включающая не только фуд-корты, но и спортивные залы, и даже образовательные организации, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Новой высоты».

По наблюдениям владельцев делового центра, такие базовые параметры офисной недвижимости, как транспортная доступность, вместительная парковка, комфортные помещения по-прежнему играют для предпринимателей-арендаторов первостепенную роль. Однако сегодня офисные работники всё чаще озабочены тем, чтобы интересно и с пользой провести время после работы, тратя минимальное количество времени на дорогу. Поэтому наличие мест проведения досуга недалеко от рабочего места постепенно становится определяющим фактором престижности делового центра.

«В случае, когда собственник бизнеса решает разместить в бизнес-центре фитнес-клуб или спортивно-развлекательное заведение, выигрывают все. Собственникам развлекательных организаций выгодно, что целевая аудитория находится „под боком“. В свою очередь, сотрудники офисов более открыты к посещению подобных объектов, если они находятся поблизости. Безусловно, наличие в бизнес-центре развлекательной составляющей является конкурентным преимуществом», — отмечает руководитель отдела маркетинга и рекламы делового центра «Новая высота» Татьяна Нартова.

В «Новой высоте» пока появились только три якорных арендатора, работающих в сфере досуга: фитнес-клуб HAMMER FIT, школа английского языка High School, а недавно открылся ещё и картинг-центр «Сибкарт Мотоспорт».

В фитнес-клубе HAMMER FIT посетителей ждёт не только традиционный фитнес, силовые и кардиотренировки, там также можно получить навыки единоборств, заняться боксом или йогой и стретчингом. Учитывая продолжительную занятость современных офисных работников, клуб открыт с семи часов утра до полуночи.

Школа High School проводит индивидуальные и групповые занятия английским языком, преподаватели обещают, что ученики заговорят по-английски уже после 15 занятий. Также школа может организовать обучение в корпоративном формате.

Крытый картинг открылся в деловом центре несколько месяцев назад, но уже полюбился офисным работникам организаций, арендующих помещения в «Новой высоте». Крытая трасса позволяет заниматься в любое время года, кроме того, на базе работает единственная в Новосибирске профессиональная школа картинга.

Напомним, 19-этажный бизнес-центр «Новая высота» площадью более 33 тысяч квадратных метров и с парковкой на 2 тысячи машин открылся в Новосибирске в 2013 году. Стоит отметить, что он расположен в шаговой доступности от торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл», в котором имеются кинотеатр, спорт-бар, боулинг-клуб, детский парк развлечений и множество разнообразных кафе и ресторанов.