Пожар в доме главы города в Новосибирской области произошёл из-за поджога

Причиной возгорания дома главы города Каргата Новосибирской области стал поджог, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения интернет-издания Сибкрай.ru.

Пожар в частном доме на улице Чапаева произошёл 26 февраля около трёх часов ночи. Буквально через несколько минут он был потушен прибывшими спасателями МЧС, от огня пострадал только сайдинг на фасаде здания. На месте возгорания были обнаружены следы горючей жидкости, по факту поджога правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Как сообщил изданию Сибкрай.ru неназванный источник, горевший дом принадлежит главе Каргата Олегу Орлу. Официально подтвердить эту информацию в администрации города отказываются.

Согласно информации на сайте администрации Каргата, 45-летний уроженец города Олег Орёл был избран мэром в июне 2013 года, до этого он четыре года работал на посту заместителя мэра.

Напомним, в январе неизвестные подожгли в Новосибирске приёмную депутата областного Заксобрания Алексея Андреева. В окно помещения неизвестные бросили пластиковая бутылка с зажигательной смесью. Ранее приёмную этого депутата поджигали уже дважды — в мае и декабре 2014 года.