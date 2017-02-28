Владимир Путин 1 марта прилетит в Красноярск проверить готовность к Универсиаде-2019

Президент России Владимир Путин прилетит в Красноярск из Бишкека 1 марта, чтобы лично проверить готовность сибирского города к проведению зимней Универсиады-2019, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения пресс-службы Кремля.

Информация о готовящемся визите Путина в Красноярск появилась в СМИ ещё в середине февраля, однако до сих пор официально её никто не подтверждал, и подготовка к визиту носила характер секретности.

«1 марта состоится рабочая поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Красноярск. Глава государства проведёт совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске», — говорится в сообщении Кремля.

Основным объектом в программе визита главы государства станет красноярская Академия биатлона, где Путин встретится с победителями недавно завершившейся Универсиады в Алма-Ате. По сведениям источника Сиб.фм в администрации Красноярского края, общения президента с местными жителями или представителями СМИ не будет — красноярских журналистов соберут в закрытом пресс-центре, где за визитом Путина они будут наблюдать по телевизору в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Стоит отметить, что 28 февраля Владимир Путин находился в Бишкеке, где провёл переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсуждались вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, что в преддверии визита Путина в Красноярске дорожные службы усиленно начали по ночам латать ямы на автомобильных дорогах. В социальных сетях горожане жаловались на то, что рядом с жилыми домами шумят грейдеры и грузовая техника. По отдельным свидетельствам, на улице Высотной, где предположительно проследует кортеж президента, были заварены канализационные люки.