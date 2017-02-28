 

Владимир Путин 1 марта прилетит в Красноярск проверить готовность к Универсиаде-2019

 28 февраля, 19:29
подходящие темы
Владимир Путин 1 марта прилетит в Красноярск проверить готовность к Универсиаде-2019
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетит в Красноярск из Бишкека 1 марта, чтобы лично проверить готовность сибирского города к проведению зимней Универсиады-2019, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения пресс-службы Кремля.

Информация о готовящемся визите Путина в Красноярск появилась в СМИ ещё в середине февраля, однако до сих пор официально её никто не подтверждал, и подготовка к визиту носила характер секретности.

«1 марта состоится рабочая поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Красноярск. Глава государства проведёт совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске», — говорится в сообщении Кремля.

Основным объектом в программе визита главы государства станет красноярская Академия биатлона, где Путин встретится с победителями недавно завершившейся Универсиады в Алма-Ате. По сведениям источника Сиб.фм в администрации Красноярского края, общения президента с местными жителями или представителями СМИ не будет — красноярских журналистов соберут в закрытом пресс-центре, где за визитом Путина они будут наблюдать по телевизору в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Стоит отметить, что 28 февраля Владимир Путин находился в Бишкеке, где провёл переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсуждались вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, что в преддверии визита Путина в Красноярске дорожные службы усиленно начали по ночам латать ямы на автомобильных дорогах. В социальных сетях горожане жаловались на то, что рядом с жилыми домами шумят грейдеры и грузовая техника. По отдельным свидетельствам, на улице Высотной, где предположительно проследует кортеж президента, были заварены канализационные люки.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 20 февраля, 13:49 • интервью

Пещеринг: клаустрофобам вход воспрещён

Новосибирские спелеологи Алексей Маслов и Артём Головин рассказали корреспонденту Сиб.фм, зачем люди спускаются под землю, зачем устраивают в пещерах субботники и кому жизнь на глубине противопоказана.
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
 19 января, 07:00 • репортаж

Ледяная сказка в зимний вечер

15 — 17 января в Бердске прошли зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди юношей и девушек Сибири и Дальнего Востока. Корреспондент Сиб.фм о соревнованиях как ледяной сказке и празднике для всех.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    