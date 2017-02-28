 

Сход с рельсов 20 вагонов с углём в Забайкалье нарушил пассажирские перевозки

 28 февраля, 12:07
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Сход с рельсов 20 вагонов с углём в Забайкалье нарушил пассажирские перевозки
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Двадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Читинском районе Забайкальского края, жертв и пострадавших нет, однако ЧП заблокировало движение пассажирских поездов, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщение ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл около 6:00 по местному времени на перегоне Атамановка — Кручина. Причины ЧП до сих пор не установлены. В результате схода вагонов было повреждено 800 метров пути в обоих направлениях и три контактных опоры электросети.

К месту схода вагонов через час были направлены три восстановительных поезда, для ликвидации последствий схода было привлечено 227 ремонтников. По последней информации, с путей уже убрано 11 вагонов, производится очистка рельсов от рассыпавшегося угля. Планируемое время восстановления движения — 12:00 по московскому времени.

Из-за происшествия были задержаны три пассажирских состава: поезд № 391 Благовещенск — Чита, поезд № 43 Хабаровск — Москва и поезд № 601 Приаргунск — Чита. РЖД организовала перевозку на автобусах до Читы тех пассажиров, которые спешили на стыковочные рейсы. Для остальных пассажиров на станции «Карымская» организовано питание.

По факту схода вагонов с рельсов проверку проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, в феврале руководство Восточно-Сибирской железной дороги заявило об угрозе для движения поездов в Бурятии, которую представляет собой беcконтрольный выпас домашнего скота. Железнодорожники предложили увеличить штрафы за выпас скота в опасной близости с железнодорожными путями, чтобы исключить риски для жизни и здоровья паровозных бригад и пассажиров.

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