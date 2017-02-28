Десятки домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

Коммунальщики обнаружили причину, по которой остались без горячей воды и тепла десятки жилых домов, детские сады и поликлиники в Октябрьском районе Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СИБЭКО 28 февраля.

Вечером 27 февраля случился прорыв трубопровода, кипяток залил часть улиц Кошурникова и Богаткова. Коммунальщики обнаружили дефект на участке теплотрассы D800 мм, который расположен на улицах Автогенная — Никитина. По оценке специалистов, дефект образовался из-за понижения рельефа на этих улицах.

По информации пресс-службы СИБЭКО, в 21:00 дефектный участок был локализован. На время устранения аварии коммунальщики отключили от системы теплоснабжения 54 жилых дома, 2 детских учреждения и ещё 7 абонентов.

Кроме того, произошло снижение параметров отопления и горячего водоснабжения в Октябрьском и Центральном районах: на улицах Богаткова, Никитина, Военная, Кирова, Лескова, а также в Шевченковском и Депутатском жилмассивах. Отопление и подачу горячей воды снизили в 185 жилых домах, 20 детских учреждениях, 8 лечебных, 18 учебных заведениях, 95 других абонентах.

В пресс-службе СИБЭКО отметили, что завершить восстановительные работы на дефектном участке теплотрассы D800 мм планируется к 14:00 28 февраля.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года на улице Военной возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске образовалась бурная ледяная река. К этому привёл прорыв трубы водопровода.