 

Ученик горнорабочего погиб в шахте на Кузбассе

 28 февраля, 13:31
Ученик горнорабочего погиб в шахте на Кузбассе
Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

В одной из шахт Ленинска-Кузнецкого погиб 19-летний ученик горнорабочего из-за удара грунтовых вод, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения пресс-службы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

26 февраля около 16 часов шахтёры обнаружили тело 19-летнего ученика горнорабочего с различными травмами в горной выработке одной из шахт Ленинска-Кузнецкого.

По предварительной версии следствия, молодой человек находился в горной выработке у вентиляционного штрека дегазационной установки. Когда произошёл выброс грунтовых вод в шахту, парня отбросило на стены горной выработки. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Шахтёры вызвали спасателей, которые подняли тело ученика на поверхность. Точную причину смерти молодого человека установит судебно-медицинская экспертиза.

В шахте проведут техническое исследование, чтобы установить механизм попадания грунтовых вод в горную выработку. Следственные органы Кемеровской области проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 22 мая 2015 года в шахте «Осинниковская» в Кемеровской области обрушилась порода, спасатели извлекли живого горнорабочего из-под завалов.

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