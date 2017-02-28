Жительница алтайского села получила условный срок за призыв отделить Сибирь от РФ

Чойский районный суд Республики Алтай приговорил к полутора годам заключения условно жительницу села Сёйка, которая разместила в интернете призывы отделить Сибирь от России, узнал корреспондент Сиб.фм 28 февраля из сообщения прокуратуры региона.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая разместила в социальной сети «ВКонтакте» ссылку на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», которая содержала призывы к обособлению Сибири и выходу её из состава федерации. Кроме того, в статье была высказана мысль о допустимости насильственных действий со стороны сепаратистов.

Уголовное дело в отношении сельчанки было возбуждено по части 2 статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Максимальная санкция данной статьи — пять лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства гособвинение просило признать отягчающим преступление обстоятельством тот факт, что женщина в своих показаниях признавала, что крайне негативно относится к действующей государственной власти и не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом же, по оценке прокуратуры, свидетельствовало содержание страницы подсудимой «ВКонтакте» и даже указанный ею в аккаунте статус.

При вынесении приговора суд посчитал, что исправление интернет-экстремистки возможно без лишения её свободы и приговорил к условному сроку.

Напомним, что в феврале управление ФСБ по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 41-летнего жителя Барнаула, который подозревается в вовлечении граждан в ряды запрещённой исламистской организации «Таблиги Джамаат». По оперативным данным, мужчина организовал законспирированную молельную комнату в арендованном помещении одного из барнаульских кафе.