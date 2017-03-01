Журналисты Bloomberg сообщили о свалке космического мусора над Сибирью

Журналисты Bloomberg предупредили об угрозе космических свалок на орбите земли для проектов коммерческого освоения космоса по примеру Space X Илона Маска. Авторы рассказали, что столкновение с участием русского спутника над Сибирью в 2009 году породило масштабный выброс космического мусора, узнал 1 марта корреспондент Сиб.фм на Bloomberg.com.

Американское информагентство Bloomberg 27 февраля рассказало о свалках космического мусора на орбите земли. Журналист одного из крупнейших деловых изданий рассказал о неприятных последствиях столкновения заброшенного русского спутника и спутника Irridium Communications Inc. в феврале 2009 года.

Столкновение двух спутников на высоте около 700 км над Сибирью сгенерировало более 1,4 тонны космического мусора, сообщает издание. Этому предшествовало уничтожение старого погодного спутника в ходе испытания китайской баллистической ракеты в январе 2007 года, что добавило более 1,1 тонны обломков. «Эти два события увеличили уровень космического мусора до угрожающего уровня, который ещё 15 лет назад был критическим», — цитирует Bloomberg доклад американского научно-исследовательского агентства National Research Council от 2011 года.

Автор статьи утверждает, что космический мусор станет одной из главных угроз для освоения космоса коммерческими компаниями и помешает амбициям Elon Musk’s SpaceX Corp. и Jeff Bezos’s Blue Origin LLC. Компании Илона Маска и туристический космический бизнес Джефри Безоса планировали освоить околоземную орбиту для туристов, фармацевтических исследований и телекоммуникаций.

По данным NASA, на орбите земли находится более 18 тысяч останков спутников и других космических аппаратов. Различные группы учёных предлагают способы решения проблемы космического мусора и предотвращения угрозы Синдрома Кесслера. Японский производитель рыболовных сетей Nitto Seimo Co. начал испытания сетки для сбора мелких обломков, а NASA поддержало грантом создание сверхтонкой космической крафтовой бумаги Brane Craft для сбора мусора и сжигания в атмосфере Земли.

Напомним, дочерняя компания новосибирской S7 Group получила доступ в космос и лицензию на право участия в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства. В 2017 году планируется запуск ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. Компания «С7 КТС» будет обеспечивать аналитическую интеграцию пусковой кампании. Кроме того, на ней лежит организация взаимодействия предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска.