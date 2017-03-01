Эко-прокуратура Красноярска закрыла два асфальтобетонных завода из-за пыли

Красноярский суд приостановил работу двух асфальтобетонных заводов по жалобе природоохранного прокурора. Проверка выявила превышение норм запыленности в три раза и ванадия в атмосфере в 12 раз, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура закрыла два асфальтобетонных завода, загрязняющих городскую атмосферу. Советский районный суд Красноярска приостановил работу предприятий с 1 и 12 января 2017 года.

Асфальтобетонный завод строительной компании ООО СК «ЛОК» полгода производил смесь для дорог без разрешения экологов, утверждает природоохранный прокурор Красноярского края. Производство компании ООО «Империя Строй» загрязняло городской воздух вплоть до превышения предельной нормы по пыли в три раза, а по частицам ванадия — в 12 раз, согласно результатам проверки.

Красноярский суд потребовал устранить нарушения и приостановил производство асфальтобетонной смеси. По данным Клинского института охраны и условий труда, регулярное вдыхание промышленной пыли может привести к профессиональным заболеваниям, таким как силикоз, пневмокониоз и даже к онкологическим заболеваниям. Некоторые из патологий зачастую проходят бессимптомно на начальной стадии, а в дальнейшем уже не поддаются лечению.

Напомним, что учёные СО РАН нашли связь между незамерзающим Енисеем и «чёрным небом» над Красноярском. Атмосфера над «тёплым» Енисеем устремляется вверх, однако на высоте примерно в километр слой инверсии не позволяет воздуху продолжать движение вверх. В результате кругового движения образуются области атмосферы, где накапливаются вредные выбросы.