Экс-заместитель прокурора задержан в Иркутске по делу о взятке в 20 млн рублей

Правоохранительные органы задержали экс-заместителя Иркутского транспортного прокурора Карапета Геворкяна по обвинению в причастности к крупной взятке в 20 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 1 марта из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Официального подтверждения этой информации нет, по данным источника агентства в силовых структурах региона, Геворкян задержан по делу о крупной взятке в транспортной полиции, которое расследует Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте. Решается вопрос о его аресте.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщают, что Геворкян был уволен с должности в начале этого года по достижению предельного возраста несения службы.

В феврале в Иркутске были арестованы заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексей Ракульцев и начальник линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский Григорий Прокофьев. По версии следствия, они получили от коммерческой организации, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, взятку в размере 20 млн рублей, обещав взамен беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге.

Уголовное дело в отношении Ракульцева и Прокофьева было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». По этому обвинению им может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2016 года в Чите был арестован начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин, которого подозревают в коммерческом подкупе. В уголовном деле фигурирует автомобиль стоимостью 1,87 млн рублей. Обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы.