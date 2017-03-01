 

Игроки красноярского «Енисея» попросили Путина спасти русский хоккей

 1 марта, 08:24
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Игроки красноярского «Енисея» попросили Путина спасти русский хоккей
Стоп-кадр видео на Youtube.com

Игроки красноярского хоккейного клуба «Енисей» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и назвали мужественным поступком матч «Водника» и «Байкал-Энергии», в котором было забито 20 автоголов, узнал корреспондент Сиб.фм 1 марта, ознакомившись с видеороликом.

Напомним, что иркутская «Байкал-Энергия» встречалась с архангельским «Водником» 26 февраля в рамках регулярного Чемпионата России по бенди. Игра завершилась со счётом 9:11 в пользу иркутян, все голы команды забивали сами себе в свои же ворота. Как выяснилось позднее, таким образом хоккеисты выразили свой протест против спортивной политики Российской федерации по хоккею с мячом. Игроки «Водника» обвинили функционеров в том, что те постоянно влияют на судейство, заранее определяя победителей в том или ином матче.

После скандальной игры оба клуба были оштрафованы контрольно-дисциплинарным комитетом федерации на 300 тысяч рублей. Главные тренеры команд Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин получили дисквалификации сроком на 2,5 года. Матч между участниками скандальной встречи будет переигран 3 марта.

Хоккеисты «Енисея», от лица которых в видеообращении говорил капитан команды Юрий Викулин, посчитали поступок «Водника» мужественным, а внимание президента страны обратили на то, что для бенди наступили трудные времена — закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи.

«Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды „Водник“ из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта. Мотивы „Водника“ нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы как хоккеисты сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх Чемпионата и Кубка России <...> Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, спасите наш русский хоккей. Теперь только с вами нам это под силу», — обратился к главе государства капитан красноярцев.

Видео было размещено на портале YouTube.com 28 февраля, в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что хотя Владимир Путин и прибывает 1 марта в Красноярск, тему скандала в федерации бенди он обсуждать не будет.

«Никак не планируется обсуждать эту тему. Очевидно, что это никак не связано с президентом», — цитирует Пескова ТАСС.

Президент Путин прилетит в Красноярск из Бишкека, чтобы лично проверить готовность сибирского города к проведению зимней Универсиады-2019. Основным объектом в программе визита главы государства станет красноярская Академия биатлона, где Путин встретится с победителями недавно завершившейся Универсиады в Алма-Ате.

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