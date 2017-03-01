 

Красноярские студенты подарили Путину игрушечную собаку

 1 марта, 13:11
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Красноярские студенты подарили Путину игрушечную собаку
фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин, прилетевший в Красноярск, чтобы проинспектировать строящиеся объекты Универсиады-2019 встретился с местными студентами-спортсменами, которые подарили ему символ предстоящих игр — плюшевую собаку U-лайку, узнал корреспондент Сиб.фм 1 марта из сообщения телеканала «Россия 24».

В Красноярск глава государства прибыл поздно вечером 28 февраля. Утром 1 марта он выехал в сопровождении вице-премьера Виталия Мутко, министра спорта РФ Павла Колобкова и губернатора Красноярского края Виктора Толоконского к месту проведения будущей Универсиады. Там Путин посетил центр подготовки «Академия биатлона», осмотрел макеты тех спортивных объектов, которые ещё предстоит построить.

Встречать президента вышли несколько участников прошедшей недавно зимней Универсиады в Казахстане. Они вручили Путину вымпел студенческих игр в Алма-Ате и игрушечный талисман красноярской Универсиады. Молодые спортсмены выразили надежду на то, что в Красноярске игры будут организованы так же хорошо, как в Казахстане.

«Мы должны сделать не только не хуже, а лучше», — ответил Путин.

Программа пребывания президента в Красноярске завершится большим совещанием, посвящённым подготовке к Универсиаде и развитию соответствующей спортивной инфраструктуры.

Напомним, что в преддверии визита Путина в Красноярске дорожные службы усиленно начали по ночам латать ямы на автомобильных дорогах. В социальных сетях горожане жаловались на то, что рядом с жилыми домами шумят грейдеры и грузовая техника. По отдельным свидетельствам, на улице Высотной, где предположительно проследует кортеж президента, были заварены канализационные люки.

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