Минсельхоз РФ оштрафовал новосибирских чиновников на 109 млн рублей за провал в сельском хозяйстве

Правительство Новосибирской области выплатило 109 млн рублей штрафа за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства. Крупный штраф стал следствием провала 2015 года в растениеводстве и животноводстве из-за кризиса, узнал 28 февраля корреспондент Сиб.фм у министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, которому в этот день исполнилось 60 лет.

Нарушение условий договора о предоставлении субсидии на развитие сельского хозяйства лишило бюджет Новосибирской области 109 млн 704 тысяч 810 рублей. Анонимный источник в региональном правительстве предоставил копию платёжного документа от 22 февраля, которая находится в редакции Сиб.фм.

Причиной штрафа стали невовремя предоставленные показатели целевых индикаторов госпрограммы, выяснил корреспондент Сиб.фм. Со слов источника в правительстве, пожелавшего остаться неназванным, чиновники минсельхоза НСО не предоставили документ с необходимыми показателями реализации федеральной программы в срок.

Соглашение между Минсельхозом РФ и Правительство Новосибирской области было подписано 25 декабря 2012 года. Согласно тексту документа региональные власти обязались обеспечивать достижение целевых показателей производства зерна, мяса, молока и других продуктов до 31 декабря 2020 года. Министр сельского хозяйства Новосибирской области пояснил Сиб.фм, что крупный штраф будет выплачен за провал показателей селькохозяйственного производства двухлетней давности.

Все деньги, которые выделяются правительством РФ в виде субсидий подлежат исполнению обязательств, которые подписал субъект в 2012 году по производству продукции растениеводства и животноводства.

«Соглашение Минсельхоза РФ и правительства НСО предусматривало привлечение инвестиций в отрасль. По итогам 2015 года мы не смогли привлечь инвесторов из-за ситуации в банковском секторе, когда кредитные ресурсы стоили до 19 % годовых, несмотря на федеральные субсидии в размере 8 %. Под 11 с лишним процентов годовых инвесторы не брали кредиты и около 600 млн рублей средств на инвестиции в сельское хозяйство были не освоены. Из-за ситуации с неподъёмными инвестиционными кредитами 2015 года наши птицеводы произвели меньше мяса на 11 тысяч тонн, чем планировалось в 2012 году», — пояснил корреспонденту Сиб.фм министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

По словам министра, постановление Правительства РФ № 999 предусматривает, что штрафы за прошедший год выплачиваются в следующем году до 1 июня. Но штрафы за 2015 год были начислены только 16 декабря 2016 года, в связи с чем возникла ситуация, что региону необходимо выплатить более 109 млн рублей. Общие суммы субсидий, полученных из федерального бюджета в 2015 году, составили более 2 млрд рублей, сообщили в региональном минсельхозе.

«Выплата штрафа за 2015 год является основанием для заключения соглашения с Минсельхозом РФ на 2017 год. Ясно, что деньги очень большие, но в 2012 году правительство НСО подписало эти обязательства. Я не хочу скидывать это на Василия Юрченко, это беда всех сельхозпроизводителей. Нельзя брать деньги и жить так, как мы хотим — пришло время отвечать за взятые обязательства», — подчеркнул глава минсельхоза НСО Василий Пронькин.

Напомним, что в январе 2017 года Правительство РФ выделило ежегодную субсидию по программе устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. Новосибирская область должна была получить более 40,7 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов в сельской местности, более 41,6 млн рублей на улучшение инфраструктуры и более 296 млн рублей на строительство и ремонт дорог между населёнными пунктами и предприятиями в сельской местности.