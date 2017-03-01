Новосибирские биологи разгадали ген для выращивания растений через компьютер

Новосибирский биоинформатик с международной группой учёных нашли математический алгоритм развития гормона роста ауксина — в будущем это поможет создавать экспериментальные растения с помощью математического моделирования, узнал 1 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Группа учёных из Новосибирска, Фрейбурга (Германия) и Сиракуз (США) изучили влияние гормона ауксина при формировании лепестков, стеблей, корней и других частей растений. Биологи проследили, как молекулы ауксина управляют генами на клеточном уровне.

Результатом эксперимента биоинформатиков стала математическая модель генерации вероятных ситуаций в клетке растения при росте и выживании. Учёные сообщили о способности создать три математические модели развития организмов, которые опишут процессы от молекулярного уровня до роста целого организма.

Знания биологов и математиков в ближайшем будущем позволят моделировать развитие растений, учёные смогут управлять ростом живых организмов и отращивать им нужные корни, листья и плоды, несмотря на климатические условия, считают авторы исследования. Компьютерные модели по управлению ростом животных и людей намного усложнены миграцией клеток, и моделирование находится на первом уровне развития.

Напомним, что сибирские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН вывели гибридного котёнка для сохранения исчезающих лесных котов в ноябре 2016 года. Международный союз охраны природы сообщил, что большинство представителей семейства кошачьих находятся под угрозой исчезновения, за исключением домашней кошки. Генетики получили кошачьи эмбрионы домашней кошки и дальневосточного лесного кота в пробирке при помощи ЭКО впервые в мире.