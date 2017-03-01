 

Новосибирские чиновники и общественники не смогли договориться о росте тарифов ЖКХ

 1 марта, 15:08
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Новосибирские чиновники и общественники не смогли договориться о росте тарифов ЖКХ
Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

В Новосибирске чиновники, энергетики и общественники на научно-практической конференции «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов» после четырёхчасовых обсуждений не смогли прийти к соглашению по поводу роста тарифов, сообщает корреспондент Сиб.фм 1 марта по итогам конференции.

28 февраля компания «СИБЭКО» совместно с инициативной группой организовали конференцию и круглый стол, на которых чиновники, энергетики и общественники вышли на прямой диалог и обсудили вопросы повышения тарифов ЖКХ на 15 %. В качестве модератора выступил руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов, который устраивал все стороны.

«Всё было сделано в режиме спецоперации: тайно, быстро и скоропалительно, — высказался общественник, доктор исторических наук Виктор Козодой.

Причём никто внятно не объяснил, почему вместо 4 %, про которые накануне говорил Медведев, тарифы поднялись сразу на 15 %.

Решение принималось без экспертов, без обсуждения, то есть получилось, что решают одни, а платить должны другие».

Жители Новосибирска вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ

Генеральный директор компании «СИБЭКО» Руслан Власов сравнил коммунальные тарифы Новосибирска с соседними регионами, заметив, что в Новосибирской области действуют одни из самых низких тарифов.

«У компании в общем-то всё прекрасно, — отметил про „СИБЭКО“ директор московского Института энергетической политики Владимир Милов. — Высокая рентабельность, большой объём инвестиций, высокая ликвидность, то есть всё хорошо с точки зрения экономики. Отсюда возникает вопрос: почему для финансирования инвестиционной программы не привлекаются какие-то банки, почему хотят профинансировать это все за счёт потребителей? А это просто объясняется. Чтобы получить кредит, вы должны принести в банк подробное обоснование инвестиционного проекта. Показать, что это не просто закопанные в землю деньги для „распила“. А к регулятору вы можете просто прийти, принести три листочка и получить подпись чиновника».

На круглом столе стороны выслушали доводы друг друга, но к компромиссу прийти не удалось.

Фото Татьяны Штабель

Напомним, что что 30 ноября 2016 года новосибирские власти начали обсуждать резкое повышение тарифов ЖКХ в Новосибирске. Проект установления новых максимальных индексов роста коммунальных тарифов подготовлен правительством Новосибирской области.

Согласно документу, с 1 июля 2017 года рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение может составить 120 %, на горячее водоснабжение и отопление— 115,9 % и 114,9 %, на электроснабжение — 103,3 % и на газоснабжение — 103,9 %.

Власти объяснили необходимость роста тарифов тем, что новосибирским ресурсоснабжающим организациям не хватает средств для реконструкции сетей, износ которых в городе превысил 70 %.

Несогласные с таким резким повышением тарифов жители Новосибирска неоднократно устраивали акции протеста, выходили на митинги, проводили конференции и семинары.

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