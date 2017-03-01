Новосибирский историк предложил создать сад примирения в сквере Героев Революции

Старший научный сотрудник Музея Новосибирска предложил дополнить мемориал с братской могилой жертв гражданской войны памятниками репрессированным и раскулаченным. Мэр Анатолий Локоть пообещал реконструкцию сквера Героев Революции в неопределённом будущем, узнал 1 марта корреспондент Сиб.фм на историко-научной конференции в мэрии Новосибирска.

Эксперт по истории Новосибирска Константин Голодяев поделился идеями развития мемориального сквера Героев Революции в центре города. Старший научный сотрудник Музея Новосибирска мечтал бы превратить сквер с братской могилой жертв гражданской войны в одну скульптурную композицию, которая «объединит красных и белых, коммунистов и беспартийных, чекистов и их жертв, став точкой примирения», о чём признался в интервью Сиб.фм.

«Хорошо было бы дополнить мемориальный комплекс стелой в честь жертв Колыванского восстания и раскулачивания в Западно-Сибирском крае. Ещё одну стелу нужно бы посвятить жертвам среди сосланных в Нарымский край: там погибло много жителей прибалтийских республик. Памятник неизвестному заключённому также дополнил бы сквер Героев Революции и напомнил о жертвах массовых репрессий в 30-40-е годы. Руку с факелом можно было бы подкрепить камнем из искитимского ГУЛАГа. Но всё это потребует массу согласований с департаментом Государственной охраны объектов культурного наследия в Москве, так что моя идея — на грани фантастики», — уверен старший научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Историк привёл в пример «Неделимый венец» в Санкт-Петербурге. Будёновка, терновый венец и гвардейская фуражка на камне объединены в одну композицию — этот первый памятник примирения в России был открыт лишь в 1997 году. Константин Голодяев подчеркнул, что в гражданской войне нет героев и концепция объединения взглядов, идеологий и народов особенно актуальна перед угрозой новой гражданской войны.

Ранее архитекторы, общественники и урбанисты устроили экспертную проверку сквера Героев Революции в рамках формирования концепции развития зелёных зон для мэрии Новосибирска. В 2015 году исследователи назвали сквер единственным тихим местом в центре города, посоветовали облагородить восточную часть, оформить прогулочные аллеи, выполнить косметический ремонт и подсветку панно и скульптур, а также открыть сквозной проход, выяснил корреспондент Сиб.фм. Притом городские эксперты советовали оставить сквер мемориалом, в котором похоронены более 200 убитых большевиков и поднявших восстание белых, расстрелянных своими же за попытку отстоять интересы.

«Капитальный ремонт скверу нужен и запланирован, но это требует серьёзных финансовых вложений. На повестке дня — внимательное отношение к рекреационной зоне, но прежде всего историческому и культурному наследию. Мы будем вкладывать средства, чтобы проводить реставрационные работы», — заверил журналистов мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Автор идеи концепции зелёных зон Новосибирска призналась, что процесс реконструкции мемориала затянется надолго. «Сквер Героев Революции является памятником регионального значения, будет долгая история согласования изменений с региональным управлением по охране объектов культурного наследия. К 100-летию Великой Октябрьской революции мы обязательно будем возлагать цветы», — призналась Сиб.фм начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

Анонимный источник в пресс-службе мэрии пояснил Сиб.фм, что чиновники не стали называть конкретных сроков реконструкции сквера, так как в приоритете обновление Центрального парка и Михайловской набережной и сумма запланированных на мемориал средств ещё не известна.

Напомним, группа жителей Новосибирска в июле 2016 года предложила установить бронзовый бюст Иосифу Сталину в сквере Героев Революции рядом с мэрией. Подписанты также указали, что готовы обсудить и другие варианты места размещения памятника Сталину в Новосибирске — на центральной аллее Красного проспекта, в Сквере Славы со стороны дворца культуры «Металлург» или возле дома культуры имени Октябрьской Революции. Активисты тогда официально просили содействия административного ресурса в установке памятника у Анатолия Локтя и обкома КПРФ, однако не получили требуемое.