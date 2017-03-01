Очередной случай травмирования упавшим с крыши снегом произошёл в Томске

Четырнадцатилетняя школьница госпитализирована в Томске после падения на неё скопившейся на крыше дома снежной массы — за последние несколько дней это уже четвёртый такой случай, узнал корреспондент Сиб.фм 1 марта из сообщения регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошёл 28 февраля в Ленинском районе города. Девочка-подросток шла рядом с пятиэтажным жилым домом, когда сверху на неё рухнул снег. Пострадавшая была госпитализирована, по факту травмирования ребёнка следственными органами проводится проверка.

Как сообщает ТАСС, 23 февраля томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего ребёнка, на которого упала сошедшая с крыши гаражного комплекса наледь. В этот же день пострадал от падения снега, но не получил серьёзных травм ещё один 11-летний мальчик. На следующий день в результате обрушения снега в Томске погиб сторож автостоянки, который направился откапывать дрова, находившиеся за недостроенным боксом.

Всего за последние несколько дней февраля под тяжестью снега обрушились крыши жилых домов в Томске и соседнем городе Асине, пострадавших не было. В обоих случаях управляющие компании неоднократно получали уведомления о необходимости очистить крыши. В ночь на 27 февраля под тяжестью снега частично обрушилась крыша двухэтажного кирпичного дома в селе Кривошеине, а в ночь на 28 февраля — часть кровли школы в селе Богашеве под Томском. В этих случаях также обошлось без пострадавших.

Напомним, в январе жители Томска начали сбор подписей за отставку мэра Ивана Кляйна. Основной претензией в его адрес стало то, что в городе в течение двух месяцев обильных снегопадов «не производилась полноценная уборка снега». Сам Кляйн заявил, что сомневается в достоверности собранных 15 тысяч подписей, поскольку сайт change.org, где была размещена петиция, «контролируется Госдепом США».