Путин убедил министра транспорта построить ветку аэроэкспресса в Красноярске

Президент Владимир Путин призвал построить в Красноярске железнодорожную ветку к реконструируемому аэропорту Емельяново, невзирая на высокие сроки окупаемости из-за малочисленного пассажиропотока, узнал корреспондент Сиб.фм 1 марта из прямой трансляции по телеканала «Россия 24» совещания Путина, посвящённого предстоящей красноярской Универсиаде-2019.

В ходе совещания красноярские власти озвучили, что масштабная реконструкция Емельянова, которую ведут структуры, подконтрольные миллиардеру Олегу Дерипаске, должна завершиться до конца 2017 года. Там появится новый международный терминал, готовый принять гостей и участников Универсиады. Путин обратился с вопросом к присутствовавшему на заседании министру транспорта РФ Максиму Соколову, рассматривается ли перспектива строительства ветки аэроэкспресса к аэропорту.

Министр в ответ рассказал, что пока строители аэропорта и краевые власти больше озабочены тем, что Минфин РФ урезал средства, которые государство должно было направить на организацию в Емельянове таможенного пункта пропуска. Деньги были заложены в федеральной программе «Госграница», координируемой ФСБ, но в 2016 году финансирование сократили до одной трети.

Соколов предположил, что для решения проблемы придётся либо привлечь некие внебюджетные средства (по его словам, так было сделано в аэропортах Южно-Сахалинска, Тюмени и в тех городах, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году), либо средства региона. Затем он предложил Красноярскому краю продать оставшуюся половину пакета акций аэропорта Емельяново, чтобы выручить деньги и на обустройство таможенного пункта, и на работы по созданию ветки аэроэкспресса.

При этом министр напомнил, что 100 % акций аэропорта были переданы Красноярскому краю из казны РФ в 2012 году — для того чтобы был привлечён частный инвестор, готовый строить новый терминал.

«Эта задача решается, но субъект для этого продал лишь 50 % своих акций, и 50 % у него ещё в активе есть. Вот продажа какой-то части пакета этих акций могла бы быть источником для финансирования как развития пункта пропуска, так и строительства новой железнодорожной ветки к этому аэропорту», — предположил Соколов.

Он пообещал президенту, что вопрос создания таможенного пункта будет решён в ближайшие две недели, а вопрос строительства железнодорожной ветки будет изучен в течение месяца — с привлечением экспертов РЖД, представителей краевой власти и структур Олега Дерипаски.

«Конечно, мы этот вопрос дополнительно проработаем с Российскими железными дорогами. Но тех двух миллионов пассажиров в год, которые сегодня есть у аэропорта Красноярска — ну, конечно, это будет развиваться, и прогнозируется и три, и даже четыре миллиона пассажиров, в конечном итоге, — всё равно будет недостаточно для эксплуатации такой протяжённой ветки, потому что аэропорт расположен достаточно далеко», — выразил сомнение министр.

Путин возразил, отметив, что окупаемость в таких проектах не должна стоять на первом месте.

«Понятно, что окупаемость должна достигаться в определённые сроки и считается там от объёма перевезённых пассажиров. Но мы с вами также думали, стоит или не стоит строить скоростное железнодорожное сообщение с горным кластером в Сочи. И сейчас это полностью загружено. Понимаете? То же самое происходит и во Владивостоке, когда говорили, нужно ли нам вообще так обновлять аэропорт и нужно ли к нему подводить железнодорожную ветку? Всё загружено и эффективно работает. Там эффекты произошли, которые даже не ожидались, а именно Владивосток используется в значительной степени как перевалочный пункт для других маршрутов, вы это знаете лучше, чем я», — напомнил президент.

По его словам, развитие инфраструктуры может повлечь увеличение пассажиропотока в красноярском аэропорту.

«Здесь не то чтобы „на вырост“, но имея в виду, что это всё-таки миллионный город в самом центре страны, в центре Сибири, это всегда будет востребовано. Просто когда будет инфраструктура, тогда и люди появятся. А когда у нас в дальневосточном регионе во многих субъектах Российской Федерации вынуждены люди платить за электроэнергию больше, чем в других регионах, там и не будет притока, а отток будет продолжаться. Эта одна проблема сразу решает множество других. Поэтому вы исходите из того, что это в целом надо сделать. Но, конечно, с минимальными затратами и с наибольшим эффектом», — подчеркнул глава государства.

Напомним, в начале января о готовности продать на открытом аукционе оставшуюся у Красноярского края 49 % акций аэропорта Емельяново заявлял губернатор Виктор Толоконский. Затем председатель Законодательного собрания края Виктор Усс подтвердил, что акциями интересуются структуры Олега Дерипаски, которые ранее уже выкупили 51 % акций за 4 млрд рублей.