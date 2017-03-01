 

Путин упрекнул строителей Универсиады-2019 в срыве графиков

 1 марта, 14:35
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Путин упрекнул строителей Универсиады-2019 в срыве графиков
Фото с сайта government.ru

Президент России Владимир Путин, который провёл в Красноярске совещание по подготовке к зимней Универсиаде-2019, упрекнул строителей спортивных объектов в отставании от графика, узнал корреспондент Сиб.фм 1 марта из прямой трансляции совещания в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства озвучил информацию, согласно которой по 12 из 34 объектов Универсиады (включая общежития для спортсменов и больницы) работы отстают на два-четыре месяца. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, курирующий спортивную сферу, успокоил президента, отметив, что отставание будет навёрстано.

«Никаких угроз здесь нет, все объекты будут сданы в срок. Такие поручения правительством и оргкомитетом даны, в крае приняты дополнительные меры, издан указ губернатора, где очень чётко по каждому объекту установлены очень жёсткие сроки. Поэтому я каких-то не вижу здесь тревог. Мы в ежемесячный режим контроля эти объекты все поставили, видеоконтроль установили на каждом объекте — сейчас опыт такой у нас есть и по футболу. Поэтому каждый объект практически в онлайн-режиме контролируется», — заверил Путина Мутко.

По словам вице-премьера, в рамках подготовки к Универсиаде в Красноярске не только появятся новые спортивные и социальные объекты или новые дорожные развязки, но и будут приведены в порядок дворы жилых кварталов и подъезды домов. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подтвердил, что хотя отставания по некоторым объектам были, но в итоге многие из них будут сданы на месяц-два раньше поставленных сроков, часть — уже до конца 2017 года.

Президент призвал не ослаблять контроля и напомнил о нервной подготовке к сочинской Олимпиаде 2014 года, когда с некоторыми из подрядчиков на строительных объектах пришлось расторгнуть договоры.

«Сомнений, конечно, нет, что мы всё это сделаем. Но тревога всегда возникает, когда есть сбои по срокам. Я очень хорошо помню, как у нас развивались события при подготовке Олимпиады в Сочи. Поэтому давайте, чтобы без нервов. Нагнать нужно всё упущенное и впредь не допускать никаких сбоев, буду внимательно за этим всем следить», — пообещал президент.

Напомним, перед совещанием Путин встретился с красноярскими студентами-участниками зимней Универсиады в Казахстане, которые подарили ему символ предстоящих игр 2019 года — плюшевую собаку U-лайку.

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