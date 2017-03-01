Томские учёные помогли новосибирским котам-инвалидам встать на ноги

Специалисты томского политеха успешно испытали титановые импланты лап с биоактивным покрытием. Коты Томас и Кутузов вернули себе по лапе, третий рыжий пациент смог избежать инвалидной коляски, узнал 1 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Томские титановые протезы с биоактивными покрытиями вернули трёхногих котов к нормальной жизни. Сотрудники ТПУ произвели отечественные протезы на 3D-принтере, руководствуясь разработкой ветеринара новосибирской клиники «БЭСТ» Сергея Горшкова.

Первым пациентом ветврача стал кот Томас без передней лапы.После того как он попал в капкан, у него начался сухой некроз фаланг запястья, и часть лапы пришлось ампутировать. С данными компьютерной томографии ветеринар изготовил модель культи на 3D-принтере и разработал по ней индивидуальный титановый протез, который вживили в лапу Томасу. Когда протез прижился, на него надели резиновую культю конечности.Следующим получившим уникальный протез был пушистый кот Кутузов без задней ноги.

«Четвероногие пациенты чувствуют себя с искусственными лапами так же комфортно, как будто им вернули их собственные. Врачи-ветеринары систематически делают котам рентген и томографию, оказалось, что имплантаты успешно прижились», — рассказал доцент кафедры экспериментальной физики Физико-технологического института ТПУ Сергей Твердохлебов.

Третьим счастливчиком стал рыжий кот со сложным переломом двух задних лап, травма грозила приковать животное к инвалидной коляске для четвероногих. Два новых анатомических импланта успешно заменили ему задние лапы.

Напомним, новосибирский ветеринар Сергей Горшков первым в России разработал вживляемые протезы конечностей для животных с ампутированными лапами и рассказал об успешных операциях в прошлом году. Ранее подобные операции делали в лондонской клинике, однако не всегда протезы приживались. Удалось удешевить стоимость процедуры в 20 раз: за рубежом подобные манипуляции будут стоить 800-900 тысяч рублей. Новосибирская клиника готова обеспечить животное индивидуальным титановым протезом за 20 тысяч рублей, столько же стоит и сама операция.