Томский чиновник проиграл годовой бюджет села на спорт в PokerStars

Специалист томской прокуратуры Владимир Доктор направил в суд дело чиновника села Вавиловского. По версии следствия, служащий проиграл более 180 тысяч рублей из бюджета в онлайн-покер, что превышает годовой трансферт на развитие физкультуры и массового спорта, узнал 1 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Томской области.

Сотрудник администрации Вавиловского сельского поселения в Томской области пойдёт под суд по обвинению в хищении бюджетных средств. И.о. прокурора Бакчарского района Владимир Доктор утвердил обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение вверенного имущества с использованием служебного положения».

Прокуратура утверждает, что обвиняемый проиграл более 180 тысяч рублей из бюджета в онлайн-игре Poker Stars. Чиновник похитил деньги из доходов администрации за аренду земли и имущества односельчанам, а также из средств на зарплату работникам администрации и покупку канцелярских товаров, сообщили в ведомстве. Следователи отметили, что хищение всей суммы происходило с мая по декабрь 2016 года.

Фанат азартных игр попытался скрыть преступление и оформить кредит, однако банк отказал мужчине. Затем чиновник полностью признал свою вину и добровольно вернул в бюджет присвоенные 180 тысяч рублей.

Похищенная сумма сравнима с межбюджетными годовыми трансфертами Вавиловскому сельскому поселению Томской области на развитие физической культуры и массового спорта в сумме более 173 тысяч рублей, выяснил корреспондент Сиб.фм. Бюджет томского села на 2016 год с изменениями и дополнениями включал в себя 7,84 млн рублей доходов и 7,95 млн рублей расходов с дефицитом более чем в 109 тысяч рублей.

Напомним, бывший заместитель транспортного прокурора Иркутской области был задержан в столице региона по делу о взятке в 20 млн рублей. Неназванный источник сообщил «Интерфаксу», что Карапет Геворкян был задержан по делу о крупной взятке в транспортной полиции, которое расследует Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте.