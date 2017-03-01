 

Массовые обыски начались в новосибирских школах

 1 марта, 11:23
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Массовые обыски начались в новосибирских школах
Лицей № 22. Фото с сайта licey22.ru

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП Железнодорожного района провели обыски и изъяли документы — проверки, возможно, проведут и в ряде других школ и детских садов, рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы УМВД по Новосибирской области Юлия Хабибуллина 28 февраля.

По сообщению «Новой Сибири», 27 февраля в 17:30 в новосибирском лицее № 22 сотрудники Отдела по борьбе с экономическими престпулениями (ОБЭП) Железнодорожного района провели обыск. В результате они изъяли бухгалтерские документы, реестры заработной платы за период с 2014 по 2016 годы, в том числе штатное расписание и табели рабочего времени.

При этом сотрудники ОБЭП не предъявили необходимые документы, дающие право на проведение обысков. Они предоставили только рапорт вышестоящего руководства с требованием проверить возможные факты хищения бюджетных средств. Кроме того, не была составлена опись изымаемых документов и акт изьятия, оперативники составили только протокол осмотра помещений и сказали, что пойдут изымать документы в банке, чтобы сверять платежи.

«Действительно, сотрудники ОБЭП проводили свои мероприятия. Всё было в рамках уголовно-процессуального законодательства, — сказала корреспонденту Сиб.фм Юлия Хабибуллина. — Это оперативная информация: проводится работа. На каком основании проходил обыск, до руководства учебных заведений было доведено. О результатах проверки также сообщат заинтересованным лицам. В других школах тоже могут быть проверки, если у нас будет информация о готовящемся или совершённом преступлении — то, что входит в полномочия сотрудников экономической безопасности».

Руководство лицея № 22 планирует подать жалобу на ОБЭП в прокуратуру. Известно, что днём ранее, 26 февраля, сотрудники ОБЭП провели изъятие документов в гимназии № 4.

«Что касается документов, которые не предъявили сотрудники ОБЭП, в любом случае, у них (руководства лицея и гимназии — прим. Сиб.фм) есть право обратиться в надзорный орган, где смогут дать оценку действиям сотрудников: правомерны они были или нет», — пояснила Юлия Хабибуллина.

Напомним, что в июне 2015 года прокуратура обнаружила в 22 школах и детсадах Новосибирска ранее судимых сотрудников.

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