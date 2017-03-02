Автором текста Тотального диктанта в 2017 году стал Леонид Юзефович

В Москве состоялась пресс-конференция, на которой объявили автора текста Тотального диктанта — 2017, узнал 2 марта корреспондент Сиб.фм, наблюдая за онлайн-трансляцией ТАСС.

Автором текста Тотального диктанта стал Леонид Юзефович. Его роман «Зимняя дорога» был одним из фаворитов «Русского Букера» и принёс в 2016 году писателю две премии — «Национальный бестселлер» и «Большая книга».



Леонид Юзефович в интервью Сиб.фм о том, где лучше жить писателю

«Перехватывает дух от мысли, что тот текст, который я сочинил, будут писать 200 тысяч человек. Для меня очень важно, что в этом проекте участвовали замечательные писатели, которых я очень люблю, — Захар Прилепин, Алексей Иванов и Евгений Водолазкин. Быть в одном ряду с ними для меня большая честь. Я прочитал все тексты и написал какой-то другой. Мой текст называется „Город и река“. Это маленькие эссе о трёх городах, с которыми связана моя жизнь, и о реках, на которых эти города стоят», — рассказал Леонид Юзефович.

Эссе посвящены родному городу писателя — Перми, Улан-Удэ, где прошла его юность и где Леонид Юзефович был офицером, и Санкт-Петербургу, где он проживает сейчас.

«Тексты продиктованы не мыслью, а чувством, поэтому написал я их легко. Главная сложность для меня была в том, чтобы довести их до нужного предела в 250 слов», — добавил писатель.

Напомним, что текст диктанта в 2016 году «Этот древний-древний-древний мир!» написал Андрей Усачёв — автор книг «Жили-были ёжики», «Малуся и Рогопед», «Оранжевый верблюд».