Дракой хоккеистов начались зимние сельские игры в Бурятии

В первый день Республиканских зимних сельских игр в Мухоршибирском районе Республики Бурятии на турнире по хоккею с мячом подрались игроки, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из сообщения Sport-rb.

1 марта во время турнира по хоккею с мячом между командами Кижинги и Кяхты случилась драка, в результате которой один из игроков получил травму ноги. Ему потребовалась помощь врачей. У другого игрока после перепалке на спортивной площадке разбит нос.

Болельщики настаивали на том, чтобы удалили с поля игроков, которые устроили драку. Но главный судья по хоккею с мячом Владимир Чеповской не стал этого делать. Он объяснил, что всё происходило в рамках установленных правил.

«Обычно на подобных турнирах первая игра бывает очень эмоциональная», — прокомментировал Чеповской.

Республиканские зимние сельские спортивные игры проходят в Бурятии с 1 по 4 марта. В них принимают участие около 900 человек. Спортивными площадками выступили сёла Мухоршибирь и Саган-Нур Мухоршибирского района. Участники соревнуются в нескольких видах спорта: хоккей с мячом, лыжные гонки, конькобежный спорт, многоборье (пулевая стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки, подтягивания).

Напомним, что 26 февраля 2017 года иркутская команда «Байкал-Энергия», выступающая в российском чемпионате по хоккею с мячом, стала участником уникального матча, в котором было забито 20 автоголов — и иркутяне, и их соперники из Архангельска делали всё, чтобы проиграть.