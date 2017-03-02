 

Экс-депутат парламента Тувы получил срок за перевозку гашиша

 2 марта, 12:03
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Экс-депутат парламента Тувы получил срок за перевозку гашиша
Фото с сайта godekan.com

Бывший депутат Верховного Хурала Республики Тыва единоросс Эдуард Дагба-Лама осуждён за хранение и перевозку партии наркотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из сообщения регионального управления следственного комитета.

Экс-парламентарий был задержан сотрудниками ФСБ и Госнаркоконтроля в августе 2015 года. В автомобиле единоросса были обнаружены 98 спрессованных и расфасованных по весу фрагментов гашиша. Общая масса изъятого наркотика составила 323 грамма, что относится в уголовном праве к крупному объёму.

Следствием и судом установлено, что Дагба-Лама незаконно приобрёл и хранил партию гашиша без цели сбыта. Действия экс-депутата были квалифицированы судом по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы — на срок от трёх до 10 лет.

Однако при вынесении приговора судом были учтены положительные характеристики 50-летнего экс-депутата и другие неназванные смягчающие обстоятельства, в итоге ему назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Согласно биографии Дагба-Ламы на официальном сайте Хурала Тувы, в разные годы он работал в руководстве службы по обеспечению госмонополии на алкогольную продукцию по региону, руководителем региональной службы по техническому надзору за состоянием самоходных машин и других видов техники. Является многократным чемпионом республики по лыжному спорту, возглавляет местную федерацию конного спорта.

Стоит отметить, что 2 марта Эдуард Дагба-Лама значился на сайте Хурала действующим депутатом, при этом в биографической справке о нём указывалось, что он обладал мандатом только до сентября 2014 года. В то же время на сайте регионального отделения «Единой России» можно найти упоминания о Дагба-Ламе как о действующем депутате Хурала уже после 2014 года. Так например в июле 2015 года Дагба-Лама в статусе парламентария принимал участие в празднике Наадым.

Напомним, в марте 2016 года сотрудники Госнаркоконтроля задержали при покупке наркотиков 30-летнего депутата горсовета одного из населённых пунктов Заиграевского района Бурятии.

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