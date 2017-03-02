Экс-директор новосибирской филармонии Татьяна Людмилина займётся «Жизнью после Олимпа»

Бывший директор Новосибирской государственной филармонии Татьяна Людмилина возглавила компанию ExpoEvent, предположительно первым событием станет мастер-класс в рамках мотивационного тура топ-менеджеров оргкомитета Олимпиады в «Сочи-2014», чьи амбиции рухнули после зимних игр. Event-агентство также планирует Большую школьную ярмарку и Главную Ёлку Сибири, узнал 2 марта корреспондент Сиб.фм в пресс-службе «Новосибирск-Экспоцентр».

Новосибирский топ-менеджер в сфере культуры Татьяна Людмилина занялась бизнесом после 20 лет работы в государственных структурах. В прошлом директор театра и филармонии создала и возглавила собственную компанию ExpoEvent с прицелом на новаторство и организацию эксклюзивных событий от просветительских проектов до выставок.

Татьяна Людмилина и Сергей Гармаш. Фото Алексея Цилера на сайте www.filnsk.ru

«Весна в моём случае — это период новых дел, новых сил, новых ощущений и новых результатов. Я обдумала все местные и иногородние предложения и решила ни от кого более не зависеть. Привычка к масштабной деятельности, сегодняшние возможности и актуальные запросы новосибирцев привели меня на самую крупную за Уралом и, к тому же, независимую площадку», — призналась в пресс-релизе руководитель ExpoEvent Татьяна Людмилина.

Первым событием будет мотивационный мастер-класс в рамках российского тура «Жизнь после Олимпа». Бывший вице-президент и ответственная за подбор персонала в оргкомитете Олимпиады Сочи-2014 Марина Починок расскажет, как работать над уникальным событием спустя всего два месяца после рождения третьего ребёнка, а затем найти в этом вдохновение и перестать руководствоваться карьерой. Работать с гостями «Жизни после Олимпа» будет ведущий российский коуч Наталья Долина, мероприятие запланировано на 30 мая.

Вице-президент оргкомитета «Сочи-2014» по персоналу Марина Починок. Фото с сайта www.ntv.ru

Ранее специалисты оргкомитета «Сочи-2014», не попавшие на личные встречи с президентом РФ и богатейшими инвесторами, испытывали трудности с трудоустройством после завершения Зимней Олимпиады, сообщал Forbes в декабре 2014 года. Завышенные амбиции сверхкомпетентных руководителей совпали с новым витком экономического кризиса и снижением планки зарплатных ожиданий в разы, обещания чиновников не оправдались, и руководители, «чувствовавшие себя героями, оказались никому не нужны». Для многих олимпиада стала вершиной карьеры, а вакансии в среднестатистическом бизнесе пресными, что стало «Жизнью после Олимпа».

Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Бизнес Татьяны Людмилиной возьмёт на себя организацию и продвижение двух социально значимых мероприятий. Пресс-служба Новосибирского экспоцентра подтвердила корреспонденту Сиб.фм, что уже одобрены заявки ExpoEvent на проведение традиционного Большого школьного базара в августе и ежегодной Главной Ёлки Сибири в декабре.

Напомним, что министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уволил Татьяну Людмилину с поста директора Новосибирской области 19 сентября, женщина отказалась подписывать приказ о своём увольнении и ответила критикой работы нового министра на своём посту.

Фото Антона Карлинера из архива Сиб.фм

Притом сама Людмилина спровоцировала конфликт с частью коллектива и художественным руководителем филармонии вскоре после своего назначения на пост директора в январе 2014 года, к тому же академические музыканты и их слушатели пришли в негодование от решения впервые устроить в филармонии концерты Филиппа Киркорова и Аниты Цой «ради наполняемости зала». Музыканты жаловались на самоуправство, хамское обращение, запугивание и шантаж бывшего директора драматического театра «Глобус».

Обмен пиететами с отдельными исполнителями продолжился и в октябре 2015 года, в результате худрук ансамбля ранней музыки Insula Magica Аркадий Бурханов добился от директора Татьяны Людмилиной выплаты штрафа за неправомерный выговор через суд.