Эксперты Кудрина включили два региона Сибири в число наименее устойчивых

Эксперты Комитета гражданских инициатив, созданного экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, составили индекс социально-экономической и политической напряжённости в регионах страны, Алтайский край и Бурятия оказались в списке наихудших, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из доклада организации.

При выставлении оценок регионам эксперты учитывали изменения в политическом устройстве, произошедшие вследствие сентябрьских выборов 2016 года, и данные Росстата о социально-экономической ситуации на территориях.

Среди регионов Сибири улучшение ситуации с административной устойчивостью по сравнению с январём 2016 года отмечено в Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях. Ухудшение ситуации зафиксировано в Республике Алтай, причиной этого стал «кадровый хаос» в руководстве Горно-Алтайска в связи уголовным делом против местного мэра Облогина.

По оценке экспертов, в худшую сторону резко сменилась ситуация с административной устойчивостью в Кемеровской области. Причина — смена мэра Кемерова и спикера областного совета, а также двукратная замена первого замгубернатора и возбуждение дела против бывшего первого замгубернатора Александра Данильченко.

Наиболее неблагополучным регионом по сочетанию основных параметров мониторинга стал Алтайский край, где эксперты отметили «плохой политический дизайн» и повышенную протестную активность. К регионам с «оранжевой угрозой» отнесены ещё 13 регионов России, в том числе и Бурятия. В этой республике фактором риска названы предстоящие губернаторские выборы. «Традиционная» протестная активность отмечена экспертами Кудрина в Новосибирской и Иркутской областях.

Напомним, в феврале Алтайский край возглавил рейтинг российских регионов по такому показателю, как процентная численность жителей, которые обращались за психиатрической помощью. Как оказалось, на каждые 100 тысяч населения Алтая приходится более 6,3 тысячи психически нездоровых жителей.