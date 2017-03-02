Кузбасский киллер расстрелял предпринимателя из пистолета Макарова

В Кемерове застрелен 39-летний местный предприниматель — киллер поджидал его в гаражном массиве и дожидался, пока жертва припаркует машину, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из сообщения регионального управления СКР.

Убийство произошло 1 марта около 21:00 в гаражном кооперативе Заводского района областного центра. По предварительным данным следствия, бизнесмен припарковал свой автомобиль в гараже, а когда вышел из него, прозвучало несколько выстрелов.

Поскольку на соседнем гараже от звука стрельбы сработала сигнализация, на место происшествия вскоре прибыл дежурный наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Киллера правоохранители уже не застали, предприниматель к этому моменту скончался от ранений головы и шеи.

В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены гильзы от патронов пистолета Макарова, оружие киллер унёс с собой. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что причиной преступления стала предпринимательская деятельность убитого. Мужчина занимался продажей электротоваров на территории Кемерова, имел торговые площади, которые сдавал в аренду.

Напомним, в январе Новокузнецкий районный суд в Кузбассе приступил к рассмотрению уголовного дела местного предпринимателя, который обвиняется в убийстве собственного работника. По версии обвинения, в июле 2016 года директор строительно-монтажной организации нанял отделочника для ремонта дома, задолжал ему 20 тысяч рублей в качестве оплаты, а затем забил молотком до смерти.