«Магнит» построит склады за 2 млрд рублей в Новосибирской области

Ретейлер «Магнит» планирует построить распределительный центр в Новосибирской области стоимостью около 2 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 2 марта.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и руководство компании «Магнит» обсудили на инвестфоруме в Сочи вопросы, касающиеся реализации проекта строительства распределительного центра. Для этого центра ретейлеру нужен земельный участок площадью 20 га.

«Когда примем решение о выделении земли, когда на инвестсовете рассмотрим проект, возможно, меры поддержки будут», — прокомментировал журналистам Городецкий.

Весной 2014 года «Магнит» запустил работу своего первого распределительного центра в Новосибирске общей площадью 18,95 тысяч квадратных метров. В настоящее время этот объект сдаётся в аренду. Ещё два сибирских распредцентра «Магнита» функционируют в Омске и Кемерове. В ведении компании на сегодняшний день состоят 35 распределительных центров.

По итогам 2016 года «Магнит» является крупнейшим ретейлером в России по объёму продаж и числу магазинов.

Напомним, что в марте 2013 года крупнейшая в России сеть магазинов «Магнит» открыла первый магазин в Новосибирской области.