Мэрия Новосибирска выиграла в суде у «Сибмоста» 2,5 млрд рублей за Бугринский мост

Суд в Томске отменил решение о взыскании в пользу «Сибмоста» с городского управления дорожного строительства Новосибирска 2,5 млрд рублей из бюджета в качестве убытков во время строительства Бугринского моста через Обь, рассказала корреспонденту Сиб.фм 2 марта начальник департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске вынес решение об отказе в иске «Сибмосту» в пользу мэрии Новосибирска, которая подала жалобу на вынесенное в ноябре 2016 года решение Новосибирского арбитражного суда удовлетворить иск мостостроителя.

Напомним, суть конфликта заключается в том, что сроки строительства моста были задержаны, поскольку мэрия вовремя не расселила частный сектор на месте строительства моста. За время, пока компания ожидала возможность начать работы, стройматериалы сильно подорожали. «Сибмост» оценил убытки в 2,5 млрд рублей и подал иск о взыскании этой суммы с мэрии.

17 ноября 2016 года Новосибирский арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании убытков суммой 2,5 млрд рублей мостостроителя к городскому управлению дорожного строительства и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

«Мы считаем, что решение суда было вынесено с нарушением статьи 15 Гражданского кодекса. Эта статья определяет, что такое убытки и когда они подлежат возмещению, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Маргарита Маслова. — Также было нарушено процессуальное право. Выводы суда были не подтверждены фактическими материалами дела и не соответствовали представленным доказательствам. Мы выступили за то, что решение должно быть отменено и в иске отказано».

Первое заседание Седьмого арбитражного апелляционного суда по жалобе мэрии состоялось 7 февраля. Суд выслушал прения обеих сторон, в том числе дополнительные пояснения «Сибмоста», и отложил заседание на 2 марта, чтобы исследовать доказательства.

«Представители „Сибмоста“ заявляли, что наша позиция абсурдная. Доказывать реальные убытки платёжными поручениями — неправильно, — рассказала Маслова. — И достаточно экспертного заключения. По их словам, все надлежащие доказательства они представили. И якобы всем понятно, что если увеличивается срок реализации проекта, стороны несут дополнительные расходы — и они реальные, ничем их особо подтверждать не надо».

Новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» занимается строительством мостов, тоннелей, пешеходных переходов, автомобильных и железнодорожных дорог, а также аэропортов и других объектов в 12 регионах России.

Напомним, что в сентябре 2014 года томская прокуратура обнаружила нарушения, допущенные в ходе строительства пешеходных переходов. Мэрия Томска предложила «Сибмосту» добровольно возместить убытки в размере 300 млн рублей. В «Сибмосте» тем временем категорически отрицали обвинения мэрии.