Международный фэшн-эксперт провёл мастер-класс в Новосибирске

В Новосибирске ведущий международный байер, эксперт проекта МТС «Поколение М» Георгий Ростовщиков прочитал лекцию для начинающих и действующих дизайнеров, передаёт корреспондент Сиб.фм по итогам встречи 2 марта.

Фэшн-эксперт Георгий Ростовщиков встретился с новосибирскими слушателями в городском краеведческом музее и прочитал открытую лекцию на тему «Правила коммерческой коллекции: Интеграция принципов international fashion баинга сквозь призму российской моды». Лекция, организованная в рамках всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М», собрала не только байеров, дизайнеров, коммерсантов и студентов, но и всех, кто решил связать свою жизнь с модой, интересуется дизайном и следит за развитием fashion-индустрии.

Мода — это огромная индустрия, в которой суммарный годовой оборот средств достигает нескольких триллионов рублей в одной только России. Георгий Ростовщиков рассказал, на каких «китах» держится модный бизнес, что нужно дизайнеру для того, чтобы создать успешную коллекцию одежды.

Если ещё несколько лет назад жители России предпочитали одеваться в Милане и Париже, то сейчас на пике спрос на местных российских дизайнеров. Именно локальные бренды, по мнению эксперта, имеют сейчас хороший потенциал для выхода на рынки. Правда, по словам Ростовщикова, в работе с дизайнерами из России и СНГ есть определённые сложности, связанные с низкой компетенцией в области коммуникаций, также есть проблемы с ценообразованием и дисциплиной поставок.

В ходе встречи начинающим дизайнерам напомнили о том, что они имеют шанс создать собственную коллекцию одежды и продемонстрировать её на Неделе моды Mercedes-Benz FashionWeek Russia в Москве в октябре 2017 года. Для этого нужно принять участие в конкурсе «Fashion Поколение» — участникам предлагается разработать и загрузить на портал «Поколение М» свой эскиз платья для Полины Гагариной. Знаменитые кутюрье Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер выберут победителей. Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2017 года.

«Проект „Поколение М“ — это уникальная по механике и масштабу творческо-благотворительная площадка, как в России, так и в мире. Дети могут проявить себя в разных жанрах искусства, обучаясь у лучших мастеров, — рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель проекта „Поколение М“ Елена Новожилова. — При этом они спасают детские жизни, ведь любая онлайн-активность участников проекта -размещение работы, лайки, репосты, комментарии в соцсетях — переводится в реальные деньги, которые перечисляются в один из благотворительных фондов на лечение онкобольных детей».

Фото пресс-службы МТС

За 2,5 года существования проекта «Поколение М» было собрано более 14 миллионов рублей. Дети, участвовавшие в творческих конкурсах, помогли профинансировать 21 операцию онкобольным детям.

Георгий Ростовщиков — самый молодой главный байер мужских коллекций Harvey Nichols в Баку, основатель агентства fashion-консалтинга Labeled и fashion-директор холдинга Milo Group в Нижнем Новгороде. В прошлом — хедлайнер компаний Podium и Podium Market Fashion Group. Ростовщиков входит в топ-500 мировых профессиональных байеров и в топ-5 самых влиятельных мужских байеров СНГ по версии GQ Russia.