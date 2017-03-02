 

Новосибирские учёные начнут работать над безопасностью летательных аппаратов

 2 марта, 08:31
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Новосибирские учёные начнут работать над безопасностью летательных аппаратов
Фото Ильнара Салахиева

В новосибирском Академгородке руководители Сибирского отделения РАН и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области российской авиации, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири» 2 марта.

Председатель СО РАН академик Александр Асеев и генеральный конструктор, вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков подписали соглашение о совместном сотрудничестве. Согласно этому соглашению СО РАН будет выступать как экспертно-аналитическая организация и координатор работ, проводимых научно-исследовательскими институтами различных ведомств.

«Я уверен, что это даст новый импульс развития науки в Сибирском отделении и всей Академии наук, принесёт пользу авиастроительной отрасли России», — подчеркнул Александр Асеев.

СО РАН и ОАК будут решать проблемы, связанные с безопасностью летательного аппарата, его полёта и посадки, в том числе экологичности и комфортабельности, прочности и аэродинамики. Кроме того, учёные будут работать над силовыми установками и материалами летательного аппарата, конструкциями, технологиями и моделями проектирования, электроэнергетикой, бортовым радиоэлектронным авиационным оборудованием и информационно-управляющими системами.

«Нам нужны свежие научные идеи, способные подтолкнуть к созданию заделов новых концепций и проектов, — сказал Сергей Коротков. — Требование времени — действовать не обособленно, а в кооперации».

Коротков отметил, что соглашение должно способствовать выходу на третье место в мире по гражданскому авиастроению.

«В мировом авиационном сообществе уже сформулированы требования к „самолёту-2050“, — сообщил директор департамента перспективных исследований ОАК Владимир Каргопольцев. — Нам необходимо снизить среднее время создания новой модели летательного аппарата: с двух десятилетий до пяти-семи лет. Этого можно добиться лишь при объединении потенциала науки и промышленности».

Напомним, что в феврале 2015 года новосибирские учёные признали необходимость и возможность строительства в Академгородке источника синхротронного излучения третьего поколения, заручившись поддержкой коллег из британского Института ускорительной физики.

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