Новосибирский интернет-провайдер «Электронный город» объединит сети с Дом.ru

Владельцы крупнейшего интернет-провайдера Новосибирска «Электронный город» (ООО «Новотелеком»), который занимает около трети всего городского рынка широкополосного доступа в интернет, продали его федеральному оператору АО «ЭР-Телеком Холдинг», работающему под брендом «Дом.ru», рассказал корреспонденту Сиб.фм 2 марта руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин.

Сумма сделки не раскрывается. Напомним, что переговоры о продаже «Новотелекома» новосибирскому «Вымпелкому» впервые начались в 2011 году. Сделка тогда так и не состоялась по инициативе «Вымпелкома», в то время аналитики iKS-Consulting оценивали её в 2,9 млрд рублей.

В ближайшее время на базе «Электронного города» состоится объединение его сетей с сетями новосибирского филиала «ЭР-Телекома», что, по прогнозам обеих компаний, позволит распространить лучшие технические решения на всех абонентов объединённой сети. При этом оба провайдера продолжат предоставлять услуги под собственными брендами. Все существующие условия предоставляемых услуг для абонентов «Электронного города» останутся прежними, менеджмент и команда новосибирской компании продолжат работу.

«Объединение сетей и альянс ресурсов местного и федерального операторов даёт уникальные возможности для развития компании, — считает генеральный директор ООО „Новотелеком“ Олег Игнатенко. — Наши новые разработки получат долгосрочную поддержку и смогут быть представленными на рынках других регионов, а у наших сотрудников появится шанс проявить свои компетенции в компании федерального масштаба».

По словам президента АО «ЭР-ТелекомХолдинг» Андрея Кузяева, состоявшаяся сделка позволит федеральному оператору создать серьёзный задел для развития в сибирском регионе.

«Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, которая включает в себя достижение лидерских позиций в городах нашего присутствия. Приобретение „Новотелекома“ позволит нам не только занять ведущие позиции в столице Сибири, но и присоединить к нам высокопрофессиональную и инновационную команду. Эта сделка — инвестиция в технологическое будущее объединенной компании», — комментирует Кузяев.

Напомним, что в январе программисты «Электронного города» выпустили очередную собственную разработку для смартфонов на iOS и Android: приложение «Мои счета» позволяет жителям Новосибирска и Бердска оплачивать счета своих родителей за услуги ЖКХ помимо собственных начислений. Также приложение сохраняет историю оплат, передаёт показания счётчиков и напоминает о сроках оплаты.