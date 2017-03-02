 

Новосибирский интернет-провайдер «Электронный город» объединит сети с Дом.ru

 2 марта, 16:12
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский интернет-провайдер «Электронный город» объединит сети с Дом.ru
Фото с сайта goodfon.ru

Владельцы крупнейшего интернет-провайдера Новосибирска «Электронный город» (ООО «Новотелеком»), который занимает около трети всего городского рынка широкополосного доступа в интернет, продали его федеральному оператору АО «ЭР-Телеком Холдинг», работающему под брендом «Дом.ru», рассказал корреспонденту Сиб.фм 2 марта руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин.

Сумма сделки не раскрывается. Напомним, что переговоры о продаже «Новотелекома» новосибирскому «Вымпелкому» впервые начались в 2011 году. Сделка тогда так и не состоялась по инициативе «Вымпелкома», в то время аналитики iKS-Consulting оценивали её в 2,9 млрд рублей.

В ближайшее время на базе «Электронного города» состоится объединение его сетей с сетями новосибирского филиала «ЭР-Телекома», что, по прогнозам обеих компаний, позволит распространить лучшие технические решения на всех абонентов объединённой сети. При этом оба провайдера продолжат предоставлять услуги под собственными брендами. Все существующие условия предоставляемых услуг для абонентов «Электронного города» останутся прежними, менеджмент и команда новосибирской компании продолжат работу.

«Объединение сетей и альянс ресурсов местного и федерального операторов даёт уникальные возможности для развития компании, — считает генеральный директор ООО „Новотелеком“ Олег Игнатенко. — Наши новые разработки получат долгосрочную поддержку и смогут быть представленными на рынках других регионов, а у наших сотрудников появится шанс проявить свои компетенции в компании федерального масштаба».

По словам президента АО «ЭР-ТелекомХолдинг» Андрея Кузяева, состоявшаяся сделка позволит федеральному оператору создать серьёзный задел для развития в сибирском регионе.

«Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, которая включает в себя достижение лидерских позиций в городах нашего присутствия. Приобретение „Новотелекома“ позволит нам не только занять ведущие позиции в столице Сибири, но и присоединить к нам высокопрофессиональную и инновационную команду. Эта сделка — инвестиция в технологическое будущее объединенной компании», — комментирует Кузяев.

Напомним, что в январе программисты «Электронного города» выпустили очередную собственную разработку для смартфонов на iOS и Android: приложение «Мои счета» позволяет жителям Новосибирска и Бердска оплачивать счета своих родителей за услуги ЖКХ помимо собственных начислений. Также приложение сохраняет историю оплат, передаёт показания счётчиков и напоминает о сроках оплаты.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 28 февраля, 14:28 • интервью

Ещё три стартапа: онлайн-образование, собаки, фастфуд

Как запустить платформу онлайн-образования? Зачем организовывать путешествия на собачьих упряжках по Сибири на месяц с лишним? Что такое модное мясо пастрами и почему оно продается в контейнере? Корреспондент Сиб.фм поговорил с авторами трех долгораскручивающихся проектов.
 27 февраля, 10:25 • короче

Короче: приложение «Мои счета»

Как быстро и удобно платить за квартиру, свет и воду в Новосибирске? Сиб.фм в формате «Короче» разбирается с приложением «Мои счета», выпущенном компанией «Электронный город»: чем оно лучше других способов, что умеет, как им пользоваться.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    