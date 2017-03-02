 

Полиция Норильска задержала колонну грузовиков с сотнями туш северных оленей

 2 марта, 14:04
подходящие темы
Полиция Норильска задержала колонну грузовиков с сотнями туш северных оленей
Фото с сайта 24.мвд.рф

Группа жителей города Дудинки, перевозивших на грузовиках более 300 туш северных оленей без каких-либо документов на мясо, задержана полицейскими Норильска, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из сообщения ГУ МВД по Красноярскому краю.

Факт незаконной перевозки был выявлен полицейскими в ходе совместного рейда с сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии. На трассе в 10 километрах от микрорайона Талнах внимание стражей порядка привлекла колонна из трёх «Уралов», доверху загруженных тушами животных. Как оказалось, документов на перевозку 11 тонн мяса у водителей грузовиков не было.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет установлено, кому принадлежат туши оленей и имеется ли у владельцев документация, подтверждающая право на реализацию. Водители транспортных средств уже привлечены к административной ответственности за осуществление незаконной перевозки», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Напомним, в конце февраля в Омской области губернатор Виктор Назаров поручил провести служебную проверку в отношении директора управления по охране животного мира Виктора Данилова — тот подозревается в охоте на краснокнижную рысь. Жители одного из районов области задержали Назарова в лесу, когда он, передвигаясь на снегоходе, перевозил шкуры убитых животных.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 10 февраля, 13:47 • репортаж

Чукотка: охота на китов

Как охотятся на серых и голубых китов чукотские охотники. Репортаж фотографа Андрея Шапрана с Северо-Восточного побережья полуострова. Зрелище не для слабонервных.
 17 января, 13:40 • репортаж

Охота на моржей

Фотограф Андрей Шапран для проекта «Крайние земли» о чукотских зверобоях и охоте на моржей. Крайне натуралистичный репортаж: не рекомендуется к просмотру особо чувствительным читателям.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 1 марта, 11:23 • новость

Массовые обыски начались в новосибирских школах

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 4 сотрудники ОБЭП провели обыски и изъяли документы, проверки планируются и в ряде других школ и детских садов Железнодорожного района.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
присоединяйтесь!
    