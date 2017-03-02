Полиция Норильска задержала колонну грузовиков с сотнями туш северных оленей

Группа жителей города Дудинки, перевозивших на грузовиках более 300 туш северных оленей без каких-либо документов на мясо, задержана полицейскими Норильска, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из сообщения ГУ МВД по Красноярскому краю.

Факт незаконной перевозки был выявлен полицейскими в ходе совместного рейда с сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии. На трассе в 10 километрах от микрорайона Талнах внимание стражей порядка привлекла колонна из трёх «Уралов», доверху загруженных тушами животных. Как оказалось, документов на перевозку 11 тонн мяса у водителей грузовиков не было.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет установлено, кому принадлежат туши оленей и имеется ли у владельцев документация, подтверждающая право на реализацию. Водители транспортных средств уже привлечены к административной ответственности за осуществление незаконной перевозки», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Напомним, в конце февраля в Омской области губернатор Виктор Назаров поручил провести служебную проверку в отношении директора управления по охране животного мира Виктора Данилова — тот подозревается в охоте на краснокнижную рысь. Жители одного из районов области задержали Назарова в лесу, когда он, передвигаясь на снегоходе, перевозил шкуры убитых животных.