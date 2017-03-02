Путин переночует в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин после визита в Красноярск проведёт полтора суток в сибирской тайге на юге Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм 2 марта из сообщения агентства «Интерфакс».

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сразу после визита на строящиеся объекты Универсиады-2019 самолёт президента направился в таёжные районы.

«Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае. Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь. Завтра утром вернётся в Москву, где у него обычный, рутинный рабочий график», — цитирует информагентство Пескова.

На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает президент, Песков ответил, что условия отдыха «походные».

Напомним, что 1 марта Владимир Путин по пути из Киргизии остановился в Красноярске и провёл совещание по подготовке к зимней Универсиаде-2019. Президент упрекнул строителей спортивных объектов в отставании от графика на два-четыре месяца. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, курирующий спортивную сферу, успокоил президента, отметив, что отставание будет навёрстано.