Томский аналог Hello Kitty получил международное признание у фанатов посткроссинга

Иллюстратор Анастасия Ерёменко с дипломом Томского госуниверситета создала серию милейших котов из случайного пятна акварели. Эти акварельные коты вошли в моду среди фанатов посткроссинга по всему миру и попали в вишлисты коллекционеров, узнал 2 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Выпускница Института искусств и культуры ТГУ Анастасия Ерёменко создала серию открыток с дымчатым котом и белой кошечкой под брендом Nastya Eremenko. Ранее девушка рисовала иллюстрации для студенческой газеты Alma Mater, журналов Burda и «Лиза Girl», компании Яндекс, однако всемирное признание ей принесли открытки с акварельными котами, следует из сообщения пресс-службы томского университета.

«Мультяшный котик родился из акварельного пятна, а потом прорисовался тушью сюжет, появилась белая кошечка. Я думаю, что мои персонажи так популярны, потому что отражают истории из жизни или мечты, близкие каждому. Большинство сюжетов рождается с вдохновением от увиденного, услышанного, прочитанного и лишь несколько связаны с моей жизнью», — признавалась иллюстратор Анастасия Ерёменко.

Коллекционеры открыток на Postсrossing.com добавили работы Анастасии Ерёменко в топ самых желанных экспонатов, убедился корреспондент Сиб.фм. Художница рисует котов карандашом, раскрашивает акварелью и дорабатывает тушью. Иллюстратор планирует сделать из котов популярный символ и вывести их на новый уровень: девушка уже наладила печать изображений на календарях, футболках и посуде.

Самая известная в мире антропоморфная кошка на бренде Hello Kitty была придумана Синтаро Цудзи, владельцем японской фирмы игрушек Sanrio в 1974 году, после долгих попыток нарисовать персонажа, который бы нравился всем без исключения. Первым самым продаваемым товаром стал простой кошелёк с изображением Китти. По данным National Public Radio, до этого момента выпускались открытки с Hello Kitty и другие мелочи, но они не имели такого успеха. Популярность японской кошечки достигла пика в 80-х, и Китти даже стала визуальным синонимом понятия китч.

Напомним, что томский Волк-Забивака стал символом ЧМ-2018 в России. Студентка кафедры графического дизайна ТГУ Екатерина Бочарова вдохновилась своей собакой Тайсоном породы русский той-терьер, когда рисовала Волка-Забиваку. Затем британское анимационное агентство доработало двухмерную фигурку,как сообщили в университете.